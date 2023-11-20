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        Haberler Müzik Ayla Çelik: Gurur duyduğum bir albüm oldu - Magazin haberleri

        Ayla Çelik: Gurur duyduğum bir albüm oldu

        24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel birbirinden değerli 10 şarkıcının yer aldığı anlamlı bir albüm görücüye çıkıyor. Hazırlıkları biten ve önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanan "Emel Şenocak'tan Yıldızlı Pekiyi" isimli proje albümün başlangıcı Ayla Çelik ile verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:18
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        Ayla Çelik, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda hocası olan Emel Şenocak için stüdyoya girdi ve sürpriz bir şarkı seslendirdi.

        Çelik, Öğretmenler Günü'ne ithafen seslendirdiği “Nisan Yağmuru” isimli Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserini hem hocasına hem de tüm öğretmenlere armağan etti.

        “GURUR DUYDUĞUM BİR ALBÜM OLDU”

        'Nisan Yağmuru' şarkısında hocası Emel Şenocak ile birlikte düet yapan Ayla Çelik, Öğretmenler Günü’ne yakışan çalışmayı, “Çok anlamlı, tatlı, gurur duyduğum ve bir o kadar da heyecan veren bir albüm... Uzun zamandır söylenmeyen ama hayatımızda izler bırakan, tadı hâlâ damağımızda olan şarkıları ben ve diğer arkadaşlarım hocamızla beraber söyleyeceğiz” sözleriyle anlattı.

        Memleketinde sahne aldı
        Memleketinde sahne aldı
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        #Ayla Çelik
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