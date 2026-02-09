'Ayla Turan Retrospektif' İş Sanat'ta

“Ayla Turan Retrospektif” sergisi, 9 Şubat Pazartesi İstanbul, Levent’teki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde sanatseverlere kapılarını açtı. Heykeltıraş Ayla Turan’ın otuz yıllık sanat yolculuğundan izler taşıyan sergide, mermer, bronz, tahta ve polyester gibi malzemelerden üretilen 56 eser izleniyor.

Bu sergiyi hazırlamanın “eski albümleri karıştırmak gibi” hissettirdiğini söyleyen Turan, seçki için şunları dile getiriyor: “Son 30 yıllık sanat yolculuğumda hep ileriye baktım. Bugün bir durdum, dönüp baktım ardımda neler kalmış diye. Her duygu taze, ilk kez hepsi bir arada, benim dünyam benim sahnemde. Oyuncular farklı, zaman farklı, sahne aynı. Bugünden sonrası için nefes almak gibi bu sergi. Derin bir nefes. Geçmişin tanıklığını geleceğe taşırken, koşmaya devam etmenin bir durak noktası. Ve tarihe tanıklık ederek koşmaya devam etmenin başlangıcı.”

Serginin kataloğu için hazırladığı yazıda, Ayla Turan’dan “Bağımsızlık, empati ve sakin bir kararlılıkla kendi yolunu inşa eden; pratiğiyle heykelin ne olabileceğine ve paylaştığımız dünyaya dair neleri açığa çıkarabileceğine ilişkin ufkumuzu genişleten” diye bahseden Prof. Dr. Marcus Graf ayrıca sergi için söylüyor: “Bu retrospektif, otuz yıllık kesintisiz üretimi bir araya getirerek Ayla Turan’ın yaşamı ile sanatı arasındaki samimi bağları görünür kılıyor.”

“Ayla Turan Retrospektif” sergisini 11 Mayıs 2026 tarihine dek Levent’teki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde, her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Serginin kataloğuna Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın kitabevleri ile internet sitesinden, RHM Dükkan’dan ve seçkin kitapçılardan ulaşabilirsiniz. AYLA TURAN KİMDİR? Ayla Turan (1973, Hamburg), uluslararası ölçekte çalışan bağımsız bir sanatçıdır. 1996 yılında İstanbul’daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü’nden mezun olmuştur. Günlük yaşamdan nesnelere ve figürlere çocukça bir yaklaşımla yaklaşarak izleyiciyi gördüklerine daha derinden bakmaya ve geniş bir yelpazedeki toplumsal meselelere dair düşünmeye teşvik eder. Heykelleri çoğu zaman mizahi ve dinamiktir ve sürekli bir hareket hissi taşır. Fiziksel olarak hareket etmiyor olsalar da bu devinim duygusu, sanat pratiğinin tanımlayıcı bir unsurudur. Turan’ın son dönem heykellerinin konusu çocuklar ve onların dünyasından oluşmaktadır. Minimalist bir dokunuşla; çocukluğu sosyoloji, teoloji, psikoloji ve kültür perspektiflerinden araştırır. Onların renkli dünyasını form aracılığıyla yakalar ve pürüzsüz beyaz yüzeylerle çocukluğun masum ve saf alanını çağrıştırır.