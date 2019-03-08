TBuna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,22, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,15 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,01, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,32 ve külçe altın yüzde 0,22 oranında yatırımcısına kazandırırken; dolar yüzde 1,93 ve euro yüzde 2,56 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 3,93, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,25 ve külçe altın yüzde 0,15 oranında yatırımcısına kazandırırken; dolar yüzde 2,00 ve euro yüzde 2,63 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
BIST 100 endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,07 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,62 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,12 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,79 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ DOLARDA GERÇEKLEŞTİ
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,44 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,65, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,99 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
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