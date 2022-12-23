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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Ayliz isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

AYLİZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ayliz ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ayliz isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ayliz isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

AYLİZ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ayliz ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Cennetteki en güzel hurinin adı. Cennette bir bahçe. Ay parıltısı.

AYLİZ İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ayliz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ayliz ismini koymak caizdir.

AYLİZ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ayliz ismini kullanan 501 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ayliz ismini kullanan 106 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ayliz ismini kullanan 36 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ayliz ismini kullanan 61 kişi bulunmaktadır.

AYLİZ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ayliz ismindeki kişiler, yolun en son şeridinde araba kullanmayı severler. Sokakta bile gölge olan taraf yerine güneşli tarafı tercih edecek kişilerdir. Yüksek standartlara sahip, lüksü seven insanlardır. Sevecen, sempatik, sağduyuludurlar. Zeki insanlardır. Çabuk düşünür ve düşüncelerini hayata geçirmeyi severler.