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Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkındaki kapatma davasında, sözlü savunma tarihini 14 Mart olarak belirlemişti. Ancak; HDP Kahramanmaraş ve Antakya merkezli depremler nedeniyle, sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesi talep etti. Talebi değerlendiren AYM, 3 yerine 1 ay erteleme kararı verdi. Buna göre, HDP, Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davasına ilişkin 11 Nisan’da sözlü savunma yapacaktı.

HDP YENİDEN ERTELEME TALEP ETMİŞTİ

Ancak bu karar HDP’yi tatmin etmedi. 14 Mayıs’ta yapılacak kritik seçime bir ay kala “kapatma baskısı” altına girmek istemeyen HDP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden seçime girme seçeneğini gündeme aldı. Bununla da yetinmeyen HDP, kapatma talepli davada kararın seçim sonuna bırakılması için yeni bir hamle yaptı. Parti, sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

AYM KARAR VERECEK

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin başvurusunu gündeme aldı. Yüksek Mahkeme bugün yapacağı toplantıda HDP’nin başvurusunu değerlendirecek.

Yüksek Mahkeme, daha önce HDP’nin bu talebini yerinde görmemişti. Yine benzer bir kararın çıkması bekleniyor. Çünkü; Yüksek Mahkeme’nin sözlü savunmayı 11 Nisan’a ertelemesinin; kapatma davasında kararın seçim öncesi verilme olasılığını büyük oranda ortadan kaldırdığı belirtiliyor.

KARAR BÜYÜK ORANDA SEÇİM SONUNA KALDI…

HDP temsilcileri sözlü savunma yaptıktan sonra dosya esas hakkındaki raporunu hazırlamak üzere AYM Raportörüne tevdi edilecek. Önceki kapatma davalarından tecrübesinden hareketle söz konusu raporun 2 ay gibi bir sürede ancak tamamlanabileceği ifade ediliyor. Bu da davada kararın otomatik olarak 14 Mayıs sonrasına kalması anlamına geliyor. AYM’nin kapatma talepli davada nihai kararı Haziran-Temmuz gibi ancak verebileceği ifade ediliyor. Tüm bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi’nin, HDP’nin “sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın” talebinin reddi yönünde karar vermesi olasılığını artırıyor. AYM’nin yeni bir erteleme kararı almaması halinde HDP, 11 Nisan’da davaya ilişkin sözlü savunmasını Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda yapacak.