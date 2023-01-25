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Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!

Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık, başarılı kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bastık'ın son yayınladığı ayna karşısındaki pozlarında ise düzgün fiziği göz kamaştırdı.

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  • Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!

    Geçtiğimiz aylarda merdivenlerden kayıp düşmesi sonucu omurga kemiklerinden iki tanesini kıran ve hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!

    Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan şarkıcı Zeynep Bastık, sağlık durumuyla ilgili; "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama talihsiz bir şaka oldu bu" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
  • Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!

    2.2 milyon takipçili Instagram hesabında çekildiği fotoğrafları sevenleriyle paylaşan Zeynep Bastık'ın son gönderileri 38.9 bin beğeni ve 295 yorumun sahibi oldu.
  • Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!

    İşte Zeynep Bastık'ın son yayınladığı gönderileri...
  • Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!
  • Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!
  • Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!
  • Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!
  • Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!
  • Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!
  • Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!
  • Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!
  • Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!
  • Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!
  • Ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi! Zeynep Bastık'ın düzgün fiziği beğeni topladı!
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