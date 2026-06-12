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        Haberler Gündem Aynur Kanbur cinayetinde gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Aynur Kanbur cinayetinde gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbulkart kullanımından kimliği tespit edilen Bülent Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 21:09 Güncelleme:
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        Mezdeke şüphelileri tutuklandı
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        İstanbul Şişli’de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Cinayeti işlediği belirlenen Bülent Gündüz’ün kimliği, Avcılar’da bindiği metrobüste kullandığı İstanbulkart üzerinden tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin olay günü telefonlarını kapattıkları, cinayetin ardından ise kendi aralarında mesajlaştıkları belirlendi.

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        Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 3 şüphelinin, Aynur Kanbur ile uzaktan akraba oldukları öğrenildi. Bülent Gündüz’ün emniyetteki ilk sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        FOTO: İHA

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