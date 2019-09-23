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HaberlerGündemSon dakika! Nafaka ödeyemeyen işsiz koca çaresiz! Hapse girecek koca çözüm bekliyor - Haberler

Nafaka ödeyemeyen işsiz şahıs çaresiz! Eski eşi böyle bırakıp terk etti

İHA

Adıyaman'da işsiz Erkan Yazıcı, eşi tarafından açılan boşanma davasında nafakaya mahkum edildi. İddiaya göre eşi kendisini terk ederken eşyaları da yanında götürdüğü için evinde hiçbir eşyası kalmayan Erkan Yakıcı, 3 Ekim tarihine kadar 2.5 yıllık dava sürecinde biriken yaklaşık 11 bin TL'lik birikmiş nafakayı tek seferde ödemek zorunda. Ayrıca mahkeme ve avukat masraflarını ödeyemezse cezaevine girecek. Kalp rahatsızlığından dolayı ayrılmak zorunda olduğu işinden sonra yeni iş bulamadığını söyleyen Yazıcı, sorununa çare için yardım bekliyor

nafaka

Adıyaman'da eşinden boşanan Erkan Yakıcı, 3 Ekim'e kadar 11 bin liralık birikmiş nafaka borcunu ödeyemezse hapse girecek.  Yakıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım lütfen bu nafakaya bir çare bulun. Ben bitmiş durumdayım, benim hayatım kaydı. Lütfen rica ediyorum bu nafaka sorununa bir çare bulun” dedi.

Erkan Yakıcı, 2005 yılında evlendiği eşi F.K. ile 2017 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Erkan Yakıcı'ın eşi daha sonra tüm eşyaları toplayarak evi terk etti.

Yakıcı'ın eşi F.K., Adıyaman Aile Mahkemesine boşanma davası açtı. Yaklaşık 2.5 yıl süren mahkeme sonunda çocukların velayeti anneye verildi. Mahkeme, Erkan Yakıcı'nın eski eşine 2 çocuğu için aylık 400 TL nafaka ödemesine, mahkemenin açıldığı tarihten mahkemenin bittiği tarihe kadarki nafaka miktarının tek seferde ödemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, davacının avukatlık masrafıyla mahkeme masrafının da Erkan Yakıcı’ın ödemesine karar verdi.

ÖDEMEZSE HAPİS YATACAK

Evinde hiçbir eşyası kalmayan ve işsiz olan Erkan Yakıcı, 3 Ekim tarihine kadar yaklaşık 11 bin TL'yi ödemek zorunda. Nafaka, mahkeme ve avukat masraflarını ödeyemezse cezaevine girecek. Bir süre cezaevinde yatacak olan Yakıcı tekrar çıktıktan sonra nafakayı ödemez ise yine cezaevine girecek.

Nafakadan dolayı mağdur olduğunu ve Cumhurbaşkanının nafaka konusuna çözüm bulmasını isteyen Erkan Yakıcı, "Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşimden ayrıldım ve eşim boşanma davası açtı. Mahkeme 2.5 yıl sürdü. Mahkeme, her bir çocuk için aylık 200'er TL olmak üzere 400 TL nafaka ve davanın açıldığı günden mahkeme bitimine kadar olan nafaka bedelinin toplu halde ödemesine karar verdi.

Bunların yanında ayrıca mahkeme ve karşı tarafın avukatlık masrafı da eklenince 11 bin TL borç çıktı. Ekim ayının 3'üne kadar bu para yatırmaz 3 ay hapis yatacağım. Eski eşim bu nafakayı çocuklardan dolayı talep etti. Şuan çalışmıyorum, işsizim. Bunun için bu nafakayı ödeyemiyorum. Daha önceden fabrikada çalışıyordum. Ancak kalp rahatsızlığımdan dolayı işten çıkarıldım. Şu an iş bulamıyorum, işsizim. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Cumhurbaşkanım lütfen bu nafakaya bir çare bulun. Ben bitmiş durumdayım, benim hayatım kaydı. Lütfen rica ediyorum bu nafaka sorununa bir çare bulun” dedi.

'EŞİM BEN EVDE YOKKEN EVDEKİ HER ŞEYİ ALMIŞ'

Eşinin evdeki eşyaları da aldığını öne süren Yakıcı, "Ben evde yokken eşim eve gelip her şeyi toplayıp, evi boşaltıp gitmiş. Odalar bomboş. Annem eski bir halı verdi ve burada yatıyorum. Komşular ve akrabalar sağ olsun, yemek getiriyorlar. Nafaka mağduru olduğumdan dolayı zor durumdayım. Nafakayı ödeyemezsem cezaevine gireceğim. Üç ay hapis yatacağım. Çıktıktan sonra bir ay süre veriliyor. Eğer yine ödeyemezsem yeniden cezaevine gireceğim" diye konuştu.

Erkan Yakıcı'ın babası Abdullah Yakıcı ise kendisinin de maddi gücünün olmadığını, imkanı olsa oğlunun borcunu ödeyeceğini ancak imkanının olmadığını kaydetti.

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