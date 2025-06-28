Ayşe Akın: 10 yılım anoreksiya ile savaşarak geçti

Anoreksiya Nervoza hastalığıyla uzun süredir mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın hayatını kaybetmesinin ardından, bu rahatsızlıkla savaşan isimler de yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor.

2010 yılında Belçika Güzeli seçilen Ayşe Akın, yıllarca süren Anoreksiya mücadelesini anlattı. Katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulunan Akın, yaşadığı travmayı şu sözlerle anlattı;

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"Tek isteğin sabah uyandığında tartıda kendini daha zayıf görebilmek. Yemek yememek için dua etmek. Aşırı ağır bir psikolojik durum bu. Ayna karşısında sürekli kendimi kilolu görüyordum. Hayatımın 10 yılı bu travmayla, bu psikolojik rahatsızlıkla geçti. Çok genç yaşta göz önünde olmaya başlayınca, ister istemez insan etkileniyor. Bana 'Roberto Carlos gibi bacakların var' diyorlardı. Bu tür yorumlar bende zamanla takıntıya dönüştü."

Akın, sözlerine şöyle devam etti; "Önce bir Bulimia süreci başladı, bu süreç bende yaklaşık bir yıl sürdü. Ardından Anoreksiya başladı. Kimseyi suçlamıyorum; tamamen beynimin bana oynadığı büyük bir oyundu bu. Doktor desteğiyle uzun süre antidepresan kullandım, sürekli kontrollerden geçtim. Ama beni tekrar güçlendirip hayata tutunmamı sağlayan en büyük olay, anneannemi gözümün önünde kaybetmem oldu."