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Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? Ayşe Begüm Onbaşı nereli, kaç yaşında? Hayatı ve hakkında merak edilenler

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen Ayşe Begüm Onbaşı'nın hayatı araştırılıyor. Türkiye'nin en başarılı aerobik cimnastik sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? Ayşe Begüm Onbaşı nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve hakkında merak edilenler

Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? Ayşe Begüm Onbaşı nereli, kaç yaşında? Hayatı ve hakkında merak edilenler

Aerobik Cimnastik dalındaki başarılarıyla gündemden düşmeyen Ayşe Begüm Onbaşı bu sefer de Azerbaycan'dan döndüğü altın madalyayla konuşuluyor. Spor dünyasının genç ve yetenekli ismi Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ayşe Begüm Onbaşı nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve hakkında merak edilenler...

AYŞE BEGÜM ONBAŞI KİMDİR?

Ayşe Begüm Onbaşı 9 Aralık 2001 tarihinde Akhisar'da dünyaya geldi. Türk aerobik jimnastikçidir. 11 yaşından beri milli formayı taşıyan Ayşe Begüm Onbaşı Red Bull atletidir. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmıştır.

Güney Kore'de Haziran 2016'da düzenlenen 14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

Ayşe Begüm Onbaşı, 9 Aralık 2001 tarihinde tekstilci bir baba olan Serkan Onbaşı ve eşi Seçil'in ilk çocuğu olarak Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. 3 yaşında spor ile tanışan Ayşe Begüm Onbaşı, o günlerde Akhisar’da bale eğitimi alan başarılı sporcu, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, hocasının ailesini yönlendirmesi sayesinde jimnastiğe yöneldi.

Altı yaşından itibaren egzersizlerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde aerobik jimnastik antrenörü Gürkan Er gözetiminde devam etti. Haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir jimnastikçiye dönüştü.

2019 yılı itibarıyla Akhisar Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI SPOR KARİYERİ

Profesyonel spor yaşamına 7 yaşında başladı. Başlangıçta grup etkinliklerinde yarıştı. 8-9 ve 10-12 yaş kategorilerinde başarılı oldu. 2011-2012'de milli takıma kabul edildi ve Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Bulgaristan'daki uluslararası yarışmalara katıldı. Daha sonra bireysel etkinlikte yarışmaya başladı. Akhisar Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun olan Onbaşı, 2019 yılı sonuna kadar spor çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor Kulübü bünyesinde sürdürdü.

Onbaşı, Ocak 2020 tarihinden itibaren Akhisar Belediyespor'a katılmış ve spor çalışmalarını burada sürdürmektedir.[4] Onbaşı her yarışmada üç müsabakada yarışıyor. Performansı sırasında düşmesine rağmen Meksika'da düzenlenen 2015 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Güney Kore, Incheon'da düzenlenen 2016 Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda, Genç Kadınlar Bireysel kategorisinde altın madalya kazandı. Dünya şampiyonaları öncesinde gençler için aynı yerde düzenlenen 7. Dünya Yaş Grubu Müsabakalarında takım arkadaşları Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin ile birlikte Trio etkinliğinde gümüş madalya kazandı.

Onbaşı, İspanya Guadalajara'daki 2. Akdeniz Şampiyonası 2017'den ve Portekiz Cantanhede'deki 7. Uluslararası Açık Müsabaka 2017'den toplam üç altın madalya ile döndü. İtalya, Ancona'da düzenlenen 2017 Aerobik Jimnastik Avrupa Şampiyonasında Genç Kadınlar Bireysel etkinliğinde bir altın madalya daha yakaladı. Fas Marakeş'teki 2018 Gymnasiade'de gümüş madalya kazandı. Portekiz Guimarães'da düzenlenen 2018 Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonasında Genç Kadınlar Bireysel etkinliğinde bronz madalya kazandı.

Temmuz 2016 itibarıyla "Madalya Canavarı" lakaplı Onbaşı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 35 altın madalya da dahil olmak üzere 60'tan fazla madalya kazandı.

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