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Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi Manisa'da coşkuyla karşılandı

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi Manisa'ya geldi. Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde karşılanan Onbaşı, ardından otobüsle şehir turu attı

Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi Manisa'da coşkuyla karşılandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi Manisa'ya geldi.

Kent girişinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri ile sporcular tarafından Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde karşılanan Onbaşı, ardından otobüsle şehir turu attı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na gelen Ayşe Begüm Onbaşı için Mehter Takımı gösteri sergiledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret eden Ayşe Begüm Onbaşı'ya çeşitli hediyeler takdim edildi. Vali Karadeniz, Onbaşı'nın başarısıyla büyük bir gurur duyduğunu belirterek, şampiyon sporcuyu tebrik etti.

Valilik ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Onbaşı, milli takımla birlikte güzel başarılar elde ettiklerini dile getirdi.

Milli sporcu, başarısının altında yaptığı sporu çok sevmesi ve çok çalışmanın olduğuna dikkati çekerek, kısa bir süre dinlendikten sonra Avrupa Şampiyonası için antrenörü eşliğinde yeni antrenman programına başlayacağını, hedefinin yine altın madalya olduğunu söyledi.

Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin de 3 yıldır dünya şampiyonluğu için hazırlandıklarını ifade etti. Zorlu bir süreçten geçtiklerini ve hedeflerinin İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu vurgulayan Ekin, bunu başardıklarını ve yeni madalyaların geleceği kaydetti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de Ayşe Begüm Onbaşı'nın başarısına dikkati çekerek, "Spor Şehri Manisa" olma yolunda ilerlediklerini aktardı.

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