Bulut Kutlu'nun haberine göre Batman'da yaşayan down sendromlu 35 yaşındaki Ayşe Akar, gelinlik giyme hayali kuruyordu. Ailesi Ayşe için temsili düğün yaptı. Sabah kuaföre götürülen Ayşe'nin saçı yapıldı. Ardından gelinliğini giren Ayşe gelin arabasıyla düğün salonuna getirildi .Yakınlarının eşliğinde halaylar ve temsili damatla oyunlar oynadı. Ayşe'nin hayalini gerçekleştirmek için yapılan düğün gerçeğini aratmazken takı töreni bile düzenlendi. Yakınları, Ayşe'ye altın ve para taktı. Düğün salonu çıkışında Ayşe, bereketi temsilen testi kırdı.



Teyzesi Ayşe Akar'ın gelinlik giyme hayalini gerçekleşmesinde ön ayak olan Uğur Gülsever, "Teyzemin en büyük hayali telli duvaklı gelin olmaktı. Hayalini gerçekleştirdik, çok mutluyum. Arkadaşım Emrah Güzel, sağ olsun damat oldu" dedi.

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