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Show Haber'den Sümeyye Yılancı'nın haberine göre Ayşe Cömert'in tek isteği HGS yüklemekti. Bu isteğini de arama motoruna yazdı. Karşısına bir site çıktı, PTT'nin aynısıydı ya da o öyle sandı.

SADECE 100 TL'YE ONAY VERMİŞTİ

Aslında yüklemek istediği tutar 100 TL'ydi. Ama banka iki kez Ayşe Cömert'in hesabından 5 bin 152 TL çekti. Üstelik kendisi sadece 100 TL'ye onay vermişti.

BANKADAN GELEN EKSTRE ŞOKE ETTİ

İddiaya göre tüm bunlar olurken bankadan uyarı mesajı da gelmemişti. Talihsiz kadın dolandırıldığını haftalar sonra anladı. Başına gelen felâket kredi kartı ekstresinde yazılıydı.

Ama bankadan gelen yanıt bekledikleri gibi olmadı. Şikayetçi olacağını söyleyen 48 yaşındaki kadın soluğu karakolda aldı.