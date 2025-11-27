Ayşe Sena Şeref, Miss International'da dereceye giremedi

2025 Miss International Güzellik Yarışması, Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen finalle 63’üncü kez düzenlendi ve uluslararası platformda yeni kraliçesini belirledi.

Dünyanın dört bir yanından gelen finalistler, sahnede boy gösterirken, gecenin sonunda tacı Kolombiyalı Catalina Duque taktı. Duque, toplam 79 finalist arasından sıyrılarak Miss International 2025 ünvanının sahibi oldu.

REKLAM

Türkiye’yi temsil eden, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans mezunu Ayşe Sena Şeref, dereceye giremedi.

Yarışmada Zimbabveli Yollanda Chimbarami ikinci olurken, Bolivyalı Paola Guzmán Sanchez üçüncülük tacını aldı. Endonezyalı Melliza Xaviera Yulian dördüncü sırada yer alırken, Esguerra beşincilikle finalistler arasındaki yerini aldı. Böylece Miss International 2025’in ilk beş sıralaması netleşmiş oldu.