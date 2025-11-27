Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayşe Sena Şeref, Miss International'da dereceye giremedi - Magazin haberleri

        Ayşe Sena Şeref, Miss International'da dereceye giremedi

        Tokyo'da düzenlenen 63. Miss International Güzellik Yarışması'nda Kolombiyalı Catalina Duque, birinci seçildi. Türkiye'yi temsil eden Ayşe Sena Şeref ise dereceye giremedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 18:55 Güncelleme: 27.11.2025 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dereceye giremedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025 Miss International Güzellik Yarışması, Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen finalle 63’üncü kez düzenlendi ve uluslararası platformda yeni kraliçesini belirledi.

        Dünyanın dört bir yanından gelen finalistler, sahnede boy gösterirken, gecenin sonunda tacı Kolombiyalı Catalina Duque taktı. Duque, toplam 79 finalist arasından sıyrılarak Miss International 2025 ünvanının sahibi oldu.

        REKLAM

        Türkiye’yi temsil eden, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans mezunu Ayşe Sena Şeref, dereceye giremedi.

        Yarışmada Zimbabveli Yollanda Chimbarami ikinci olurken, Bolivyalı Paola Guzmán Sanchez üçüncülük tacını aldı. Endonezyalı Melliza Xaviera Yulian dördüncü sırada yer alırken, Esguerra beşincilikle finalistler arasındaki yerini aldı. Böylece Miss International 2025’in ilk beş sıralaması netleşmiş oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Catalina Duque
        #Miss International
        #Ayşe Sena Şeref
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor