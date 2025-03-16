Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kademeli boşanması

Nilperi Şahinkaya'nın, Emre Yusufi ile ilişkilerini sonlandırdığı günlerde ilişki lügatine eklediği 'Kademeli ayrılık', Ayşecan Tatari tarafından 'Kademeli boşanma'ya dönüştürüldü.

2017'de New York'ta evlenen Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli bir süredir boşanma haberleriyle gündemdeydi. Ayşecan Tatari'nin geçtiğimiz günlerdeki doğum günü paylaşımıyla, boşanma söylentilerini doğrular nitelikteydi;

"Aile olmak baki.

Sevgililik ise bitebiliyor.

Müjgan’a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte.

Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz.

Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak.

İyi ki doğdum.

İyi ki aileyiz."