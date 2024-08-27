Ayşegül Aldinç, asansör pozlarını eleştirdi

Ayşegül Aldinç, yeni kitabı "Malumatfurus: Ayşegül'ün Günlüğü" adlı kitabının imza günü için Edremit Kitap Fuarı’na katıldı.

Okuyucularıyla sohbet eden Ayşegül Aldinç, sosyal medyayla ilgili bazı düşüncelerini dile getirdi. Aldinç, sosyal medyayla birlikte gelişen yeni yaşantı türünü eleştirerek; "Sosyal medyada suret paylaşmak yetmez, sanatçı toplumun içinde olmalı" şeklinde yorumda bulundu.

Ayşegül Aldinç, paylaşılan fotoğraflarla ilgili düşüncelerini ise "Bazı hesaplarda gördüğüm kafa fotoğraflarını anlamıyorum. Asansöre binerken bile poz veriyorlar. Ben etkileyici bulduğum şeyleri paylaşmayı tercih ediyorum. Sosyal medyada anlamlı içerikler üretmek önemli" şeklinde aktardı.