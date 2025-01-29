Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayşegül Aldinç'ten, Cem Yılmaz'lı paylaşım: Köklü bir kare - Magazin haberleri

        Ayşegül Aldinç'ten, Cem Yılmaz'lı paylaşım: Köklü bir kare

        Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz gün ünlü komedyen Cem Yılmaz ile bir araya geldi. Aldinç bu buluşmayı; "Varlığı bize armağan, canım Cem'le" sözleriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Köklü bir kare"
        ABONE OL

        Şarkıcı Ayşegül Aldinç, önceki akşam ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın gösterisini izlemeye gitti. Gösteri sonrası Yılmaz ile bir araya gelen Aldinç, o anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Aldinç, Yılmaz ile birlikte çekilen bir kareyi; "Varlığı bize armağan, canım Cem'le, mutlu ötesi bir gösteri akşamından köklü bir kare..." notuyla paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayşegül Aldinç
        #cem yılmaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        Troya Müzesi'nden Nolan'a mektup!
        Troya Müzesi'nden Nolan'a mektup!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak