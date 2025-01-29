Ayşegül Aldinç'ten, Cem Yılmaz'lı paylaşım: Köklü bir kare
Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz gün ünlü komedyen Cem Yılmaz ile bir araya geldi. Aldinç bu buluşmayı; "Varlığı bize armağan, canım Cem'le" sözleriyle paylaştı
Giriş: 29.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:52
Şarkıcı Ayşegül Aldinç, önceki akşam ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın gösterisini izlemeye gitti. Gösteri sonrası Yılmaz ile bir araya gelen Aldinç, o anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Aldinç, Yılmaz ile birlikte çekilen bir kareyi; "Varlığı bize armağan, canım Cem'le, mutlu ötesi bir gösteri akşamından köklü bir kare..." notuyla paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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