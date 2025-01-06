Ayşegül Aldinç'ten, Photoshop'a gönderme: Bıraktığınız gibiyim

Şarkıcı yaptığı o paylaşıma; "Sakin olun, bana bir şey olmadı. Bıraktığınız gibiyim. Sadece biraz eğlendim. Merak işte, platin saç, mangal kulpu kaş, pörtlek dudak nasıl olur bir bakayım dedim. Yapmışım işte bir ara. Bir şey ararken karşıma çıktı, 'Hikâyede kalmasın' geyiğine bindim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto