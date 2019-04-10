Ayşegül Yıldız: İyi ki hayatıma geldin

Giriş: 10.04.2019 - 17:03 | Güncelleme:  

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı

  • 1Ayşegül Yıldız: İyi ki hayatıma geldin - Magazin haberleri
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    Ayşegül Yıldız, 27 Eylül 2011 tarihinde İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuş, 9 Nisan 2013 tarihinde kızları Elif Ada dünyaya gelmişti. 

  • 2Ayşegül Yıldız: İyi ki hayatıma geldin - Magazin haberleri
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    Ancak ünlü çift, evliliklerini 2013 yılında, İstanbul’da Küçükçekmece Adliyesi’nde 15 dakika süren tek duruşmada sonlandırmıştı.

  • 3Ayşegül Yıldız: İyi ki hayatıma geldin - Magazin haberleri
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    Yıldız, 6 yaşına giren kızı Elif Ada’ya doğum günü kutlaması yaptı. Sosyal medya hesabından doğum gününe ait kareler paylaşan Yıldız, fotoğrafların altına şu notu yazdı:

  • 4Ayşegül Yıldız: İyi ki hayatıma geldin - Magazin haberleri
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    Prensesimmm. İyi ki hayatıma geldin, sonsuz şükürler olsun rabbime. Bana o güzel kalbinle ne güzel dost oldun, vicdanınla ne güzel arkadaş, merhametinle ne güzel bir evlat. İyi ki oldun, iyi ki doğdun benim edepli, güzel huylu, güzel yavrum. Rabbim sana ve tüm çocuklara çok güzel yazılar yazsın inşallah. Ömrün uzun, bahtın güzel olsun prensesim. Birlikte nice senelere.

  • 5Ayşegül Yıldız: İyi ki hayatıma geldin - Magazin haberleri
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