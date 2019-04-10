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Prensesimmm. İyi ki hayatıma geldin, sonsuz şükürler olsun rabbime. Bana o güzel kalbinle ne güzel dost oldun, vicdanınla ne güzel arkadaş, merhametinle ne güzel bir evlat. İyi ki oldun, iyi ki doğdun benim edepli, güzel huylu, güzel yavrum. Rabbim sana ve tüm çocuklara çok güzel yazılar yazsın inşallah. Ömrün uzun, bahtın güzel olsun prensesim. Birlikte nice senelere.