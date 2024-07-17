Ayşenil Şamlıoğlu, sağ elinden iki operasyon geçirdi: Tümör alındı
Ayşenil Şamlıoğlu, sağ elinden iki operasyon geçirdi. Elinden tümör alındığını söyleyen Şamlıoğlu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, ameliyat oldu. Sağ elinden iki operasyon geçiren Şamlıoğlu, hastane odasından sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.
Kolu sargıya alınan 68 yaşındaki oyuncu, elinden tümör alındığını açıkladı.
"TÜMÖR ALINDI, KEMİK ÇIKARTILDI"
Hastane odasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayan Ayşenil Şamlıoğlu, "Sağ elimde iki operasyon birden gerçekleşti; bir tırnak altından bloom tümör alındı bir de baş parmağın altında onu deforme eden kemik çıkartıldı" ifadelerini kullandı.