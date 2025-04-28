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        Haberler Bilgi Yaşam Aysu Türkoğlu kimdir? Milli Yüzücü Aysu Türkoğlu kaç yaşında, aslen nereli, boyu ve kilosu kaç?

        Aysu Türkoğlu kimdir? Milli Yüzücü Aysu Türkoğlu kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

        Oceans Seven parkurlarının beşincisi olan Kaiwi Kanalı geçişi için denize giren Aysu Türkoğlu hayatı ile günün öne çıkan isimlerinden biri oldu. Aysu Türkoğlu daha öncesinde Manş Denizi'ni geçmişti. 27 Nisan Türkiye saatiyle 17.30'da kulaç atmaya başlayan Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcusu olmayı hedefliyor. Peki Aysu Türkoğlu kimdir? Kaiwi Kanalı'nda yüzen Milli Yüzücü Aysu Türkoğlu kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 12:40 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:57
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        Aysu Türkoğlu hayatı araştırılıyor. Zorlu şartlara meydan okuyarak gösterdiği azim ve kararlılıkla herkesin takdirini toplayan Aysu Türkoğlu'nun Kaiwi Kanalı'ndaki son durumu merak ediliyor. Kaiwi Kanalı’nı geçmeyi başardığında, bu efsanevi seride beş parkuru tamamlamış olacak. Peki Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

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        AYSU TÜRKOĞLU KİMDİR?

        Aysu Türkoğlu, 2 Mayıs 2001 tarihinde Bodrum'da doğdu. 2019 yılında Bodrum Fen Bilimleri Lisesinden mezun oldu. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümünü bitirmiştir. Yüzmeye ablasından örnek alıp, ilk olarak 7 yaşında Bodrum Spor Yüzme Kulübü'nde başladı. 14 yaşında da yüzmenin açık su branşıyla devam etti. Türkoğlu, 2022 yılında İngiltere ile Fransa arasında yer alan Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek, bu başarıyı elde eden en genç Türk sporcu olarak tarihe geçti.

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        2023'te Kuzey İrlanda ile İskoçya arasında bulunan Kuzey Kanalı'nı da yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu unvanlarını kazandı. Son olarak, 20 Mart 2024'te Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı 7 saat 21 dakikada başarıyla geçerek, bir başka tarihi başarıya imza attı.

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        ABD saatiyle 27 Nisan Pazar sabahı 04.50’de, Türkiye saatiyle 17.30’da kulaç atmaya başlayan Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk sporcusu olmayı hedefliyor.

        AYSU TÜRKOĞLU'NUN BOYU

        Boy: 1,73 m

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