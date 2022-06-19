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AYT kaç dakika - AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitor? YKS'de ikinci oturum heyecanı başlıyor

AYT kaç dakika sürecek? AYT saat kaçta başlayıp, saat kaçta bitecek? Bugün YKS ikinci oturumuna girecek binler öğrenci ve yakını merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. işte AYT başlama saati ve bitiş saati, ile "AYT kaç dakika?" sorusunun cevabı...

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    YKS maratonunda ikinci gün! AYT ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? AYT sınavı kaç dakika sürüyor? YKS AYT - YDT sınav saatleri ve oturum süresi!

    Üniversite sınavı YKS'nin ikinci oturumuna girecek öğrenciler heyecan ve merak içerisinde  Alan Yeterlilik Sınavı AYT ile ilegili detayları araştırıyor. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise "AYT kaç dakika?" ve "AYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularının cevabı yer alıyor. İşte "AYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorusunun cevabıyla AYT sınav süresi hakkında detaylar...
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    YKS maratonunda ikinci gün! AYT ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? AYT sınavı kaç dakika sürüyor? YKS AYT - YDT sınav saatleri ve oturum süresi!

    ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI

    ÖSYM resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS  3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Haziran 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadelerine yer verdi.

    AYT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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    YKS maratonunda ikinci gün! AYT ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? AYT sınavı kaç dakika sürüyor? YKS AYT - YDT sınav saatleri ve oturum süresi!

    AYT KAÇ DAKİKA, AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYIP BİTECEK?

    İkinci oturum AYT saat 10.15’te başlayacak.

    AYT toplamda  180 dakika sürecek.

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022 BUGÜN

    AYT SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

     
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    YKS maratonunda ikinci gün! AYT ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? AYT sınavı kaç dakika sürüyor? YKS AYT - YDT sınav saatleri ve oturum süresi!

    YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Üçüncü oturum YDT ise saat 15.45’te başlayacak ve sınav 120 dakika sürecektir.

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022 

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

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