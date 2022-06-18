TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturum olarak düzenlenen sınavda ilk oturumu olan TYT 'nin gerçekleştirilmesi sonrasında 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)'nin kaçta başlayıp biteceği ve sınav süreleri hakkında detaylar merak konusu oldu. 3 milyondan fazla üniversite adayı "2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorgulaması yapıyor. İşte, ÖSYM sınav takvimi ve AYT, YDT sınavı hakkında merak edilenler...