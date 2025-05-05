Aytaç Kara: 1 puan aldığımız için çok üzgünüm

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, karşılaşmayı değerlendirdi.

"1 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Üzgün olduğunu belirten Kara, "Bugün 1 puan aldığımız için çok üzgünüm. Birçok net pozisyon var. Bunları gole çevirebilsek buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Bugün 1 puan için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"İÇERİDE KAYBETMEYEN BİR TAKIM VAR"

İçerde kaybetmediklerinin altını çizen Kara, "Kaçan 3 puan için üzgünüz ama gelişen oyunumuz için umutluyuz. İçeride kaybetmeyen bir Kasımpaşa var, bunun için mutluyuz." dedi.