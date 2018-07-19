CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, bugün OHAL'in kalkamsıyla birlikte, OHAL'e tepki olarak uzattığı sakallarını Meclis berberinde kestirdi. Basının ilgisinin yoğun olduğu Aytuğ Atıcı bu şekilde gündeme oturdu. Aslında doktor olan ve bir süre akademisyenlik de yapan Aytuğ Atıcı'nın hayatına dair detaylar haberimizde.
AYTUĞ ATICI KİMDİR?
23 Kasım 1964 yılında Adana'da doğan Aytuğ Atıcı, ilk orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1987 yılında bitirdi. Aynı Fakültede 1996 yılında doçent oldu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 2002 yılında atandı ve burada Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini kurdu. 2003 yılında profesör oldu. Mersin Üniversitesinde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkalığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı. Mesleki ve sosyal alanda faaliyet gösteren birçok derneğin yöneticiliğini yaptı.
12 Haziran 2011’de 24. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM’ye seçildi. TBMM Dışişleri, Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarında çalıştı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu ve Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl İli Gönüllü Milletvekilliğini üstlendi, 7 Haziran 2015 tarihinde 25. Dönem ve 1 Kasım 2015 tarihinde 26. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak yeniden TBMM’ye seçildi. Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma için Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey üyesidir. Çalıştığı alanlarda 13 kitabın yazarı/editörü/hazırlayıcısıdır. Yayınlamış çok sayıda Türkçe ve İngilizce makalesi bulunmaktadır. Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Atıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.