CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL'i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto ediyordu.

DHA'nın haberine göre, CHP'li Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi.

Atıcı sakallarını kestireceğini Twitter üzerinden yaptığı "Onlar halkı hep kandırdı ama ben sözümde duruyorum! 19 Temmuz Perşembe günü saat 9:30'da TBMM berber salonunda sakalımı kestirerek iki yıldır sürdürdüğüm OHAL protestosuna son vereceğim." paylaşımıyla duyurmuştu.

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