Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Ayva Reçeli Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Ayva Reçeli Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Ayva Reçeli Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Ayva Reçeli Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kahvaltı sofralarının en sevilen tatlı eşlikçilerinden biri olan ayva reçeli, hem parlak rengi hem de yoğun aromasıyla öne çıkan geleneksel lezzetler arasında yer alır. Doğru teknikle hazırlandığında tane tane, berrak ve kıvamlı bir sonuç elde edilir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında yapılan ayva reçeli, uzun süre saklanabilmesi sayesinde mutfakların vazgeçilmez hazırlıkları arasında bulunur. İşte Ayva Reçeli Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Ayva Reçeli Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? sorusunun en detaylı anlatımı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 16:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayva Reçeli Tarifi

        Ayva, pişirildiğinde kendine özgü pembe-kırmızı bir renk alan nadir meyvelerden biridir. Reçelin o doğal kızıllığını elde etmek için ayvanın çekirdekleri mutlaka kullanılmalıdır. Çekirdeklerin içindeki doğal pigmentler ve pektin, hem renk hem de kıvam açısından büyük rol oynar.

        Ayva Reçeli İçin Gerekli Malzemeler

        2 adet büyük boy ayva 2 su bardağı toz şeker 2,5 su bardağı su 1 yemek kaşığı limon suyu Ayvanın çekirdekleri

        Ayvalar Nasıl Hazırlanır?

        Ayvalar güzelce yıkanır ve kabukları soyulur. Kabuklar atılmaz; istenirse kaynatma aşamasında aroma vermesi için kullanılabilir. Ayvalar ortadan ikiye bölünür ve çekirdekleri dikkatlice çıkarılır. Çekirdekler mutlaka ayrılarak bir kenara konur.

        Ayvalar küp küp ya da ince dilimler halinde doğranabilir. Küp doğranması daha klasik bir görünüm sağlar. Doğranan ayvalar kararmaması için limonlu su içinde bekletilebilir.

        Reçelin Pişirilmesi

        Geniş bir tencereye su ve toz şeker alınır. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırılır. Ardından doğranmış ayvalar ve çekirdekler tencereye eklenir. Orta ateşte kaynamaya bırakılır.

        Kaynama başladıktan sonra altı hafifçe kısılır. Reçel yaklaşık 35-45 dakika arasında pişer. Bu süreçte üzerinde oluşan köpükler kaşık yardımıyla alınmalıdır. Köpüklerin alınması reçelin daha berrak olmasını sağlar.

        Ayva reçelinin rengi pişirme sürecinde giderek koyulaşır ve pembemsi-kırmızı bir ton alır. Çekirdekler bu aşamada rengin oluşmasını sağlar.

        Kıvam Kontrolü Nasıl Yapılır?

        Reçelin kıvamını anlamak için bir tabağa birkaç damla damlatılır. Eğer damla yayılmadan sabit kalıyorsa kıvam oluşmuş demektir. Çok akışkan ise biraz daha kaynatılmalıdır.

        Pişirme işleminin sonuna doğru limon suyu eklenir ve 5 dakika daha kaynatılır. Limon suyu hem şekerlenmeyi önler hem de reçelin daha parlak görünmesini sağlar.

        Çekirdeklerin Çıkarılması ve Dinlendirme

        Reçel ocaktan alındıktan sonra içindeki ayva çekirdekleri çıkarılır. Sıcak halde steril cam kavanozlara doldurulur ve kapağı sıkıca kapatılır. Kavanozlar ters çevrilerek soğumaya bırakılır. Bu yöntem vakumlama etkisi oluşturur ve reçelin uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlar.

        Ayva Reçelinin Püf Noktaları

        Ayva çekirdekleri mutlaka kullanılmalıdır. Şeker oranı ayvanın tatlılığına göre ayarlanabilir. Köpükler düzenli olarak alınmalıdır. Kıvam kontrolü mutlaka yapılmalıdır. Limon suyu en son eklenmelidir.

        Alternatif Lezzet Önerileri

        Reçele 1 adet karanfil eklenerek farklı bir aroma elde edilebilir. Çubuk tarçın kullanılarak daha yoğun bir koku sağlanabilir. Bazı yörelerde içerisine birkaç damla gül suyu da eklenir.

        Besin Değeri ve Faydaları

        Ayva; lif, C vitamini ve antioksidan açısından zengindir. Sindirim sistemini destekler. Ev yapımı reçel katkı maddesi içermediği için hazır ürünlere göre daha sağlıklıdır.

        Ayva reçeli, hem yapımı keyifli hem de sonucu oldukça tatmin edici bir kış hazırlığıdır. Doğru teknikle hazırlandığında parlak rengi, tane tane yapısı ve dengeli kıvamıyla kahvaltı sofralarının en özel tatlarından biri olur. Geleneksel yöntemlerle yapılan ev yapımı ayva reçeli, uzun süre saklanabilir ve doğal aromasıyla sofralara lezzet katar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Seyhan Nehri'nde can pazarı kamerada: Ele ele tutuşup yardım beklediler

        Adana'da tarihi Taşköprü civarında nehre balon dizmek için kayıkla açılan iki kişi akıntıya kapıldı. Can pazarının yaşandığı Seyhan Nehri'nde kadın ve erkek el ele tutuşarak yardım bekledi. Sualtı polisi ve itfaiye eri kadın ve erkeği sırtına alarak kurtardı. (İHA) 

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı