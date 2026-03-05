Ayva Reçeli Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Ayva Reçeli Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Ayva, pişirildiğinde kendine özgü pembe-kırmızı bir renk alan nadir meyvelerden biridir. Reçelin o doğal kızıllığını elde etmek için ayvanın çekirdekleri mutlaka kullanılmalıdır. Çekirdeklerin içindeki doğal pigmentler ve pektin, hem renk hem de kıvam açısından büyük rol oynar.

Ayva Reçeli İçin Gerekli Malzemeler

2 adet büyük boy ayva 2 su bardağı toz şeker 2,5 su bardağı su 1 yemek kaşığı limon suyu Ayvanın çekirdekleri

Ayvalar Nasıl Hazırlanır?

Ayvalar güzelce yıkanır ve kabukları soyulur. Kabuklar atılmaz; istenirse kaynatma aşamasında aroma vermesi için kullanılabilir. Ayvalar ortadan ikiye bölünür ve çekirdekleri dikkatlice çıkarılır. Çekirdekler mutlaka ayrılarak bir kenara konur.

Ayvalar küp küp ya da ince dilimler halinde doğranabilir. Küp doğranması daha klasik bir görünüm sağlar. Doğranan ayvalar kararmaması için limonlu su içinde bekletilebilir.

Reçelin Pişirilmesi

Geniş bir tencereye su ve toz şeker alınır. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırılır. Ardından doğranmış ayvalar ve çekirdekler tencereye eklenir. Orta ateşte kaynamaya bırakılır.

Kaynama başladıktan sonra altı hafifçe kısılır. Reçel yaklaşık 35-45 dakika arasında pişer. Bu süreçte üzerinde oluşan köpükler kaşık yardımıyla alınmalıdır. Köpüklerin alınması reçelin daha berrak olmasını sağlar.

Ayva reçelinin rengi pişirme sürecinde giderek koyulaşır ve pembemsi-kırmızı bir ton alır. Çekirdekler bu aşamada rengin oluşmasını sağlar.

Kıvam Kontrolü Nasıl Yapılır?

Reçelin kıvamını anlamak için bir tabağa birkaç damla damlatılır. Eğer damla yayılmadan sabit kalıyorsa kıvam oluşmuş demektir. Çok akışkan ise biraz daha kaynatılmalıdır.

Pişirme işleminin sonuna doğru limon suyu eklenir ve 5 dakika daha kaynatılır. Limon suyu hem şekerlenmeyi önler hem de reçelin daha parlak görünmesini sağlar.

Çekirdeklerin Çıkarılması ve Dinlendirme

Reçel ocaktan alındıktan sonra içindeki ayva çekirdekleri çıkarılır. Sıcak halde steril cam kavanozlara doldurulur ve kapağı sıkıca kapatılır. Kavanozlar ters çevrilerek soğumaya bırakılır. Bu yöntem vakumlama etkisi oluşturur ve reçelin uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlar.

Ayva Reçelinin Püf Noktaları

Ayva çekirdekleri mutlaka kullanılmalıdır. Şeker oranı ayvanın tatlılığına göre ayarlanabilir. Köpükler düzenli olarak alınmalıdır. Kıvam kontrolü mutlaka yapılmalıdır. Limon suyu en son eklenmelidir.

Alternatif Lezzet Önerileri

Reçele 1 adet karanfil eklenerek farklı bir aroma elde edilebilir. Çubuk tarçın kullanılarak daha yoğun bir koku sağlanabilir. Bazı yörelerde içerisine birkaç damla gül suyu da eklenir.

Besin Değeri ve Faydaları

Ayva; lif, C vitamini ve antioksidan açısından zengindir. Sindirim sistemini destekler. Ev yapımı reçel katkı maddesi içermediği için hazır ürünlere göre daha sağlıklıdır.

Ayva reçeli, hem yapımı keyifli hem de sonucu oldukça tatmin edici bir kış hazırlığıdır. Doğru teknikle hazırlandığında parlak rengi, tane tane yapısı ve dengeli kıvamıyla kahvaltı sofralarının en özel tatlarından biri olur. Geleneksel yöntemlerle yapılan ev yapımı ayva reçeli, uzun süre saklanabilir ve doğal aromasıyla sofralara lezzet katar.