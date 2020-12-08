Ayva tatlısı meyveli tatlıların en çok yapılanlarından biridir. MasterChef Türkiye'de bugün tatlı günü olması nedeniyle yapılan ayva tatlısı da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, ayva tatlısı nasıl yapılır? Ayva tatlısı malzemeleri nelerdir? İşte ayva tatlısı tarifi...



AYVA TATLISI MALZEMELERİ

2 adet ayva

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su

Üstü için:

Kaymak

Fıstık

AYVA TATLISI NASIL YAPILIR?

Ayvaları yıkayıp soyun. Çekirdeklerini ve kabuklarını bir tabağa ayırın. Tencereye ayvaları dizin. İçine kabukları ve çekirdekleri ekleyin suyu ilave edip küçük ocakta kısık ateşte 5 dakika pişirin. Tencerenin kapağını açıp şekeri ilave edin ve yine küçük ocakta kısık ateşte yaklaşık 1 saati aşkın süre boyunca pişirin. Rengi kırmızı bir hal aldığında tatlınız hazır. Kabukları ve çekirdekleri ayıklayıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...