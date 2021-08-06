Yeniden düzenlenecek

Prof. Dr. Filiz Ali'nin öncülüğünde 23 yıl önce kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen Ayvalık Müzik Festivali, bu yıl yedinci kez 10 - 19 Ağustos tarihleri arasında Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor.
Geçtiğimiz yaz KOVID-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen festival, bu yıl 10 Ağustos Salı akşamı saat 21'de Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın (TUGFO) konseri ile başlayacak.
AYVALIK 7. AIMA MÜZİK FESTİVALİ 2021 PROGRAMI
10 Ağustos Salı
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) Konseri
Yer: Ayvalık Amfi Tiyatro
Saat: 21.00
13 Ağustos Cuma
Anadolu Nefesli Beşlisi Konseri
Yer: Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Sahnesi
Saat: 21.00
14 Ağustos Cumartesi
A Capella Boğaziçi Konseri
Yer: Cunda Taksiyarhis Kilisesi Rahmi M. Koç Müzesi Bahçesi
Saat:19.00
17 Ağustos Salı
Cello Paradiso Konseri
Yer: Alibey Adası Kültür Merkezi
Saat: 20.30
18 Ağustos Çarşamba
Genç Yetenekler Konseri
Yer: AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi
Saat: 20.30
19 Ağustos Perşembe
Flapper Swing Jazz Band
Yer: Ayvalık Cumhuriyet Meydanı
Saat: 20.30
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