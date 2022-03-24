Ayvanın bilinmeyen faydaları 0:00 / 0:00

Kış aylarında manav ve tezgahların baş ucunda yer alan ayva sağlığa faydalı bir meyvedir. Gülgiller familyası içinde yer alan ayva hem mineral açısından hem de vitamin açısından zengin olan ayva uzun süreli tokluk hissi ile zayıflama sürecinde olan kişiler tarafından da sıklıkla tüketilir.

Sağlık için ayvanın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da aktarıldığı için kişiler bu şifalı meyve için daha sık araştırma gerçekleştirir. Peki, ayva tüketmek neye iyi gelir? Ayvanın faydaları ve zararları hakkında bilinmesi gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Ayvanın Faydaları

Kış meyvelerinden biri olan ayvanın antioksidan özelliği bulunur. Bu antioksidan kaynağından dolayı bağışıklık sistemini düzenler ve vücuda direnç verir.

Mide rahatsızlığı yaşayan kişiler tüketimi tercih eder. Ülser ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

Ayva taze yenileceği gibi haşlanarak da tüketilebilir. Bu şekilde tüketildiğinde kusma ve mide bulantılarına iyi gelir. Bu yüzden hamile kadınlar gebelik döneminde haşlanmış ayvayı tüketebilir.

Ayvanın içerisinde C, A, E , B1 ve B2 vitamini bulunur. Bu vitaminlerin yanı sıra pektin içeriği ile de faydalıdır.

Alerjen hassasiyetine iyi gelir.

Göz sağlığı ve hastalıkları için fayda sağlar.

Ayvanın kendisi kadar tohumlar da cilt sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Egzama, yanık ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılabilir.

Cildi radyasyona karşı koruyabilir.

Kalp salığına iyi gelir.

Karaciğeri kuvvetlendirici özelliği bulunur.

Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Kış aylarında öksürük sorunlarına iyi gelir.

Basura iyi gelir.

Ayvadan elde edilen şurup kanama ve ağrıları azaltır.

Kalorisi düşük, lif oranı yüksek olduğu için zayıflamak isteyenler tarafından tüketilebilir.

Ayva Zararları

Ayva tüketmek dolaylı yollardan yan etkilere yol açabilir. Özellikle fazla tüketmek ishale neden olabilir. Bunun yanı sıra kilo almaya çalışan kişiler ayva tüketimi yerine başka meyveleri tercih etmelidir. Ayva lif yapısı ile tokluk hissi vereceği için kilo alımını yavaşlatacaktır.

Hamilelikte Ayva Yenir Mi?

Sağlıklı beslenmeye en çok dikkat eden grupların başında hamileler gelir. Hem kendi sağlıkları hem de karnındaki bebeklerin gelişimi için tükettikleri her besinin faydaları ve zararlarını araştırmak isterler. Ayva da hamileler için sağlıklı olan besinlerden biridir. Ayvanın içerisinde yer alan vitaminler ve mineraller ile kolesterolü dengeler ve kan yapar. Ayva yemeyi sevmeyen kişiler ise ayvanın suyunu hamilelik döneminde içebilir. Bu şekilde ayvanın faydaları hem kendisine hem de anne karnındaki bebeğe katkı sağlayacaktır.

Ayva Kilo Aldırır Mı?

Zayıflamak isteyen kişilerin yanı sıra kilo almak isteyenler de gün içinde tükettikleri besinler hakkında araştırma yapar. Bu kapsamda ayvanın kilo almaya destek olup olmadığının cevabı hayırdır. Bunun nedeni ayvanın yoğun lif oranıdır. Lif oranı yüksek olduğu için ayva uzun süreli tokluk hissi verir. Bu yüzden kilo almak isteyen kişiler değil, kilo vermek isteyen kişiler ayva tüketimini tercih etmelidir.