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        Haberler Televizyon Müge Bayramoğlu: Bu binada staj yaptım

        Müge Bayramoğlu: Bu binada staj yaptım

        Bu akşam SHOW TV'de yeni bölümü yayınlanacak olan 'Muhtemel Aşk'ın Özlem'i Müge Bayramoğlu, canlandırdığı karakteri ve özel hayatına dair merak edilenlerini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 12:47 Güncelleme:
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        "Bu binada staj yaptım"

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı sevilen dizi 'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Dizide 'Özlem Bartıner' karakterini canlandıran Müge Bayramoğlu; projeye dahil olma sürecini, sette yakalanan uyumu ve aşka dair düşüncelerini paylaştı.

        SHOW TV'nin Youtube kanalında Burcu Taflanoğlu'nun sorularını yanıtlayan Bayramoğlu, kendisiyle ilgili bilinmeyen bir detayı da açıkladı. Bayramoğlu, "Medya eğitimi alarak, spor spikeri olmak istiyordum. Üniversite eğitimi alırken staj yapmam gerekiyordu. 'Pis Yedili' dizisinde oynarken ayrıca Habertürk'ün magazin ekinde staj yaptım. Dolayısıyla bu binaya hiç yabancı değilim. Çok güzel bir ekiple çalıştım. 'Acaba gazeteci mi olmalıyım' dediğim zamanlardı" ifadelerini kullandı.

        'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda; Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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        #muhtemel aşk
        #show tv
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