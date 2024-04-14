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        Haberler Gündem Az önce deprem mi oldu? 14 Nisan Pazar AFAD ve Kandilli verileriyle güncel depremler listesi

        Az önce deprem mi oldu? 14 Nisan Pazar AFAD ve Kandilli verileriyle güncel depremler listesi

        Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli güncelleniyor. Gün içinde, şiddetli olanlarından hafif sarsıntılara kadar pek çok deprem kayıt altına alınıyor. Bölgesel olarak hissedilen bu sarsıntılar, insanlarda "Az önce bir deprem mi oldu, şu an nerede oldu?" gibi sorulara neden oluyor. İşte, 14 Nisan Pazar gününe ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı güncel deprem listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 07:40 Güncelleme: 14.04.2024 - 07:40
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        1

        Son dakika verilerine göre Türkiye'deki depremler ardı ardına geliyor. Vatandaşlar, "Deprem oldu mu, deprem nerede oldu?" gibi sorularla bilgi arayışında. AFAD ve Kandilli'nin yayınladığı son depremler listesi, gün boyunca meydana gelen sarsıntıların merkez üssünü ve şiddetini açıklıyor. İşte 14 Nisan 2024 Pazar gününe ait son depremler listesi.

        2

        MALATYA'DA DEPREM!

        13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece 03:35'de Malatya Doğanşehir'de 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        3

        ELAZIĞ SİVRİCE'DE DEPREM!

        Elazığ, Sivrice'de günün ilk saatlerinde 01:19'da deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 2.3 olarak kaydetti.

        4

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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