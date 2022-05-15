Azat (Azad) İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Azat isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

AZAT İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Azat ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Azat isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Azat isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için doğru yerdesiniz.

AZAT (AZAD) İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Azat ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Kesin kararlılık, sebat. Serbest, kurtulmuş, özgür.

AZAT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Azat ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Azat ismini koymak caizdir.

AZAT İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Azat ismini kullanan 14.312 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Azat ismini kullanan 2.775 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Azat ismini kullanan 294 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Azat ismini kullanan 599 kişi bulunmaktadır.

AZAT İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Çoğu zaman pozitif düşünen ve motive edici güçlü bir iradeye sahiptirler. Detayları çok sevmezler. Olgun karaktere sahiplerdir. Azat ismine sahip kişiler genellikle, inatçı ve bencildir. Çok para kazanıp kolay harcamayı severler.