        Azerbaycan GP 2030'a kadar Formula 1 takvimine girecek - Motor Sporları Haberleri

        Azerbaycan GP 2030'a kadar Formula 1 takvimine girecek

        Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinin 2030'a kadar yarış takviminde yer alacağı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 15:33 Güncelleme: 20.09.2025 - 15:33
        Formula 1'den yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Formula 1 arasında 2026'da bitecek anlaşmanın 2030'a kadar uzatıldığı ve Bakü'nün 4 yıl daha yarışlara ev sahipliği yapacağı bildirildi.

        Açıklamada, ilgili mutabakata Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov ile Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali'nin imza attığı belirtildi.

        Azerbaycan, 2016'dan itibaren Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alıyor.

