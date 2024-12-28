Azerbaycan Hava Yolları, Rusya'nın 3 şehrine daha uçuşları durdurdu

AZAL'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yapmasıyla ilgili ön soruşturmanın sonuçları ve uçuş güvenliği dikkate alınarak, nihai soruşturma tamamlanana kadar Saratov, Nijni Novgorod ve Vladikavkaz'a uçuş gerçekleştirilmeyecek.

Dün de aynı gerekçeyle Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine uçuşların durdurulduğu açıklanmıştı.