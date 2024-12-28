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        Haberler Dünya Azerbaycan Hava Yolları, Rusya'nın 3 şehrine daha uçuşları durdurdu | Dış Haberler

        Azerbaycan Hava Yolları, Rusya'nın 3 şehrine daha uçuşları durdurdu

        Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) Rusya'nın Saratov, Nijni Novgorod ve Vladikavkaz kentlerine uçuşlarını durdurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 12:03 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:03
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        Azerbaycan, Rusya'nın 3 şehrine daha uçuşları durdurdu
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        AZAL'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yapmasıyla ilgili ön soruşturmanın sonuçları ve uçuş güvenliği dikkate alınarak, nihai soruşturma tamamlanana kadar Saratov, Nijni Novgorod ve Vladikavkaz'a uçuş gerçekleştirilmeyecek.

        Dün de aynı gerekçeyle Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine uçuşların durdurulduğu açıklanmıştı.

        Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

        Kazada, 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

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        Azal, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu.

        AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

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