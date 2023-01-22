Azılı çete liderinin inanılmaz oyunu! Suç tarihine geçen düğün

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Yıl 1999. İstanbul Kadıköy’de bir bankaya giren maskeli silahlı bir grup bankayı soydu. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren çete, paraları alıp hızla olay yerinden kaçtı. İstanbul’un en önemli merkezi yerlerinden biri olan Kadıköy’de gerçekleşen soygun sonrası polis hareket geçti. Yapılan çalışmalarda bankayı soyanlardan bir kişinin kimliği tespit edildi. Ancak ismi belirlenen o kişi bir türlü yakalanamadı. Bu olayın dosyası da sessiz sedasız raflara kaldırıldı.

2 YIL SONRA İstanbul ve Düzce’de yaşanan üzücü depremlerin acısı dinmeye çalışılıyordu. Depremin üzerinden 2 yıl geçmişti. İstanbul’da suç oranı giderek artıyordu. Gasp, hırsızlık, cinayet ve tecavüz olaylarında gözle görülür artış vardı. KURYE SOYGUNU 2001 yılının sıcak aylarından temmuzda polis merkezine bir ihbar geldi. Avcılar’da altın taşıyan bir kurye soyulmuştu. İhbar hemen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine bildirildi. Gasp Büro, mafya, çeteler, soygun, adam kaçırma, şantaj, gasp gibi birçok olaya bakan emniyetin çok önemli birimlerinden biriydi. Yeri Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ğün en üst katında Cinayet Masası ile karşı karşıyaydı. Ürkütücü gri renkli kocaman demir kapıları açılıp içeri girildiğinde uzun bir koridordan nöbetçi amirliğine ulaşılıyordu. O dönemin bölge amiri komiser Recep Gündüz’dü. Gündüz daha sonra emniyet müdürü rütbesiyle uzun süre Bursa Asayiş Şube Müdürü ve Kriminal Bölge Daire başkanı olarak görev yaptı. Şu an polis başmüfettişi olan o dönemin komiseri Recep Gündüz, ekibiyle hemen olay yerine gitti. Soyulan kuryenin anlattığı olay, suç tarihine geçecek çok ilginç bir olayın başlangıcı olacaktı. Hiç kimse sonunun müthiş bir hikaye ile biteceğini asla tahmin edemeyecekti.

“SAHTE POLİSLER” O gün olay yerine giden Gasp Büro’da görevli polis memurlarından biri de Birol Turan’dı. Turan, gasp edilen kuryenin altınlarının alındığını söyleyerek “Olayı kendine polis süsü veren kalaşnikoflu bir çete yapmıştı. Tabi o yıllarda kendilerine polis süsü vererek gasp yapmak çok nadir rastlanılan bir durumdu. Tecrübeli bir ekip arkadaşımız vardı. Vedat ve ekibi görevlendirildi. Başında da Recep komiserim vardı. Ben de büro amirin koruması olduğum için tüm olayları takip edebiliyordum.” SOYGUNLAR, GASPLAR ARTTI Gasp ekipleri kurye soygununu araştırmaya başlamıştı. Ancak olay bölgesinde hiçbir iz yoktu. Soyguncular profesyoneldi. Bu sırada hikayemizin bir başka yerinde olan N.Z. adlı genç kadın bir bankada çalışıyordu ve bekardı. O gün Bahçelievler’de köpeğini bir parkta gezdirirken, yine köpeğini gezdiren düzgün giyimli ve yakışıklı bir adamla tanışmıştı. Onun için bu tanıştığı kişi hayatının adamıydı. İş insanı ve lüks içinde yaşayan biriydi. Parkta iki kşinin aşkları filizlenirken, İstanbul’da da peş peşe yüklü miktarda altın taşıyan kuryelerin soygun haberleri gelmeye devam etti. “BİRBİRİNE BENZER 4 OLAY OLDU” Emekli polis memuru Turan, benzer olayların arttığını belirterek “Son bir yılda birbirine benzer 4 olay gerçekleşti. Kuryeleri aynı yöntemle soyuyorlar. Ve hiçbir iz bırakmadan kaçıyorlardı. Soygunu şöyle yapıyorlardı; Yüklü miktarda altın taşıyan kuryeyi araçla takip ediyorlar. Uygun bir yerde tepe lambası takarak sanki sivil polis aracıymış gibi durduruyorlar. Sonra da maskeli ve silahlarla soyuyorlardı.” 400 DAVETLİ DÜĞÜN Tabi polis ekipleri soygun olayını takip ederken, olayımızın diğer kahramanı N.Z. adlı genç kadın ise en mutlu günlerinden birini yaşıyordu. Parkta tanıştığı iş insanı Turgay T. ile hayatını birleştirecekti. Bunun için Bahçelievler'de kapasitesi yüksek düğün salonlarından biri kiralanmış, 400 davetlinin gözü önünde nikah defterine imzayı hiç düşünmeden atmıştı. Düğün yemekliydi. Kız tarafı kalabalıktı, erkek tarafı ise hissedilir derecede azdı. Tüm masrafları iş insanı Turgay T. karşılamıştı. N.Z. çok mutluydu. Üstünde gelinlik, yanında sevdikleri, üzerinde Ata’lar, çeyrekler, yarım altınlarla, mutluluk pozları veriliyordu. Bu "güzel" anı fotoğraflarla ölümsüzleşiyordu. Nikahı kıyan nikah memuru evlilik cüzdanını N.Z.’ye verdi. N.Z., artık mutlu evli bir kadın olmuştu. N.Z ve eşi Turgay T. Silivri’ye yerleşti.

İLK İZ BULUNDU Öte yandan il emniyet müdürü bastırıyordu. Birçok önemli olayı çözen Gasp Büro, kurye soygunları olayını da çözmeliydi. Artık gece gündüz uyumadıklarını anlatan Turan “Gözümüze uyku girmediği günler çok oldu. Hesaplarımıza göre bu çete 2-3 ayda bir iş yapıyordu. Biz de bölgede pusuya yattık. Bu günlerde bir soygun yapmaları lazımdı. Bize bir ihbar geldi kendilerini polis süsü veren birileri bir kuryeyi soymaya çalışıyor diye. Hızla o noktaya gittik. Başta Recep komiser olmak üzere Vedat arkadaşımın ekibi de olay yerindeydi. Yine bir kurye. Ama bu kez soygun gerçekleşmemişti. Teşebbüste kalmıştı. Ve ileride terk edilmiş bir araba bulduk. Arabanın içinde bir kalaşnikof silah bulundu. Ve silahta bir parmak izi çıktı.” ADAM TAKİBE ALINDI Parmak izi bir süre önce Silivri’de komşusuyla tartışarak bir yaralama olayına karışan Turgay T.’ye aitti. Turan, Recep komiserin bu kişinin peşini bırakılmamasını ve takibe alınmasını istediğini belirterek “Turgay T.'yi takibe aldık. Hemen gidip gözaltına almadık. Gözaltına alsak bilmediğimiz birçok şeyi öğrenemeyebiliriz. Önce araştırmamız gerekiyordu. Tabi kimdir ne iş yapıyor? Araştırıyoruz. Kaldığı ev de lüks bir evdi. Evde kimlerin kaldığını da öğrendik. Evde bankada çalışan eşi olduğu söylenen N.Z. ile yaşıyordu. Turgay T.’nin bir yatı ve 4 lüks aracı vardı.” “O DA NE DEDİK” İstanbul’da son bir yılda 4 önemli altın taşıyan kurye soyulmuştu ve tam 42 kilo altın çalınmıştı. Görgü tanıkları her soygunda şüphelilerde kalaşnikof görmüştü. Turgay T.’yi takibe aldıklarını anlatan Turan “ Tabi bu kişiyi sıkı takibe aldık. Bir gün Avcılar’da birkaç kişiyle görüştü. Görüştüğü kişileri merceğe aldığımızda ‘O da ne ‘dedik. Görüştüğü kişiler sabıka kaydı olan kişilerdi. Bu kişi bir yıldır peşinde olduğumuz azılı çetenin lideri olabilir mi diye düşünmeye başladık.”

“ÇETEYİ TESPİT ETTİK” Umutlu bir şekilde çalışmaya başladığını anlatan Turan “Emniyet amirimiz Selami amir, olayın başındaki Recep komiserimiz toplantı üstüne toplantı yaparak bir çember oluşturdu. O çemberi araştırdıkça Turgay T.’nin çetesine ulaştık. Bir yıldır İstanbul polisinin peşinde olduğu azılı çeteyi tespit etmiştik.” OPERASYON DÜZENLENDİ Yapılan teknik ve fiziki takiplerin dışında elde edilen delillerin ardından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Turgay T. ile 6 kişilik çetesi yakalandı. Turan yapılan baskınlarda 2 kalaşnikof, çeşitli çap ve markada 5 tabanca, 4 el bombası, 2 polis kelepçesi, 4 polis yeleği, 1 polis tepe lambası, 2 el telsizi ele geçirildiğini söyledi. Turan “Baskında 7 boş evlendirme cüzdanı ve Zeytinburnu Evlendirme Dairesi'ne ait bir defter de bulduk. Bu arada Turgay T.’nin sözde eşi N.Z.’yi de emniyette getirdik.” “OLAYIN EN İLGİNÇ KISMI BAŞLAMIŞTI” İstanbul’un en azılı çetesi yakalanmıştı. Gasp Büro’nun amansız takip yapan Recep komiser ve ekibinin başarısıydı bu. Artık hikayenin en önemli noktasına gelinmişti. Polis Turgay T.’yi takip edip onun hakkında araştırma yaparken her şeyi öğrenmişti. Ancak eşi N.Z. bunları bilmiyordu. Peki eşine kim söyleyecekti. Emekli polis memuru Turan “Baktığımız en ilginç olaylardan birini yaşıyorduk. N.Z. gerçekleri öğrenecekti.” HER ŞEY SAHTEYDİ Emekli polis memuru Turan, Turgay T.’nin sahte isimli çıktığını belirterek “Turgay T.,’nin gerçek ismi Savaş M.’ydi. Bu Savaş M. kendine Turgay T. adıyla sahte kimlik çıkartarak N.Z adlı kadınla tanışıyor. Kendini iş insanı olarak tanıtıyor. E tabi bir sürü altın çalmış. Parası çok. Tabi bunlar evlenmeye karar verince, nikah kıyılacak. Bunun üzerine Savaş M. ve adamları önce Zeytinburnu Evlendirme Dairesi’nden bir nikah defterini ve boş evlilik cüzdanlarını çalıyor. Ardından sahte evlilik cüzdanlarını hazırlıyorlar. Tabi nikah memurunun cübbesini de çalıyorlar. Ve çetenin elemanlarından biri o cübbeyi giyerek sanki nikah memuruymuş gibi salona geliyor. Nikah memuru kılığına giren çete elemanı sözde bunların nikahını kıyıyor. O hazırladıkları sahte evlilik cüzdanını da kadına veriyor. İşte o Bahçelievlerde’ki 400 kişilik düğün tüm bu sahte işlerle yapılıyor. Bunlarda genç kadının hiç haberi yok. Kendisinin bir iş insanı ile evlendiğini sanıyordu.”