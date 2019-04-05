Güvenlik kameraları ele verdi

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan bir cumhuriyet savcısının evinin kilidini kıran 3 şahıs içeri girdi. Evden 1 adet bilgisayar ve çok sayıda ziynet eşyası çalan şahıslar, kayıplara karıştı. Aynı gün Gebze ilçesi'nde bulunan bir evin kapı kilidini sökerek gündüz vakti içeri giren şahıslar, evden 20 bin TL değerinde ziynet eşyası ve bilgisayar çalarak kayıplara karıştı. Daha sonra evlerine gelince soyulduklarını anlayan savcı ve vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

SAVCININ EVİNDEN VURGUN YAPAN ŞAHISLARI GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Gelen şikayetler üzerine Gebze Emniyeti Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay ile ilgili ekipler tarafından yapılan incelemelerde aynı gün soyulan 2 eve de giren şahısların aynı kişiler olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şahısların hırsızlık için evlere geldiği aracın plakasını tespit etti. Yapılan incelemeler sonrasında evlere giren şahısların K.P. (33),İ.Ç. (45) ve K.S. (34) isimli kadın olduğu belirlendi. Ekipler tarafından sürdürülen incelemeler sonucunda şahısların İstanbul’un Ataşehir ve Sancaktepe ilçelerindeki evlerinin adreslerini tespit etti.

AZILI HIRSIZLAR, EŞ ZAMANLI OPERASYONDA YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından şahısların yakalanması amacı ile Ataşehir ve Sancaktepe’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda K.P., İ.Ç. ve K.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 25 bin TL, 200 dolar, çok sayıda ziynet eşyası ve hırsızlık olayında kullandıkları özel aparatlar, cep telefonları, bilgisayarlar, çok sayıda tespih, saat, 2 adet tabanca, tabancalara ait çok sayıda fişek ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslar emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ederken, soydukları evin bir savcıya ait olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinde şahıslardan K.P.’nin farklı suçlardan 17, İ.Ç.’nin farklı suçlardan 10, K.S.’nin de 4 farklı suçtan aranma kaydının ve şahısların 3’ünün de kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında şahıslar, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevkleri sırasında basın mensuplarının “Soyduğunuz evin savcıya ait olduğunu biliyor muydunuz” sorusuna cevap veren şahıslar, “Sizin evinizi de bulacağız" diyerek tehdit etti.

HIRSIZLARIN EVLERE GİRME ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, şahısların eve girme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde şahısların bir otomobille soydukları evin önüne geldikleri görülüyor. Araçtan inen 2 şahıs yüzlerini şapkalarla saklamaya çalışarak eve girerken, diğeri arabayla uzaklaşıyor. Binaya giren şahıslar boş olduğunu tespit ettikleri evi kısa sürede soyarak uzaklaşıyorlar.