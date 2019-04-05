Güvenlik kameraları ele verdi

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan bir cumhuriyet savcısının evinin kilidini kıran 3 şahıs içeri girdi. Evden 1 adet bilgisayar ve çok sayıda ziynet eşyası çalan şahıslar, kayıplara karıştı. Aynı gün Gebze ilçesi'nde bulunan bir evin kapı kilidini sökerek gündüz vakti içeri giren şahıslar, evden 20 bin TL değerinde ziynet eşyası ve bilgisayar çalarak kayıplara karıştı. Daha sonra evlerine gelince soyulduklarını anlayan savcı ve vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
SAVCININ EVİNDEN VURGUN YAPAN ŞAHISLARI GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ
Gelen şikayetler üzerine Gebze Emniyeti Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay ile ilgili ekipler tarafından yapılan incelemelerde aynı gün soyulan 2 eve de giren şahısların aynı kişiler olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şahısların hırsızlık için evlere geldiği aracın plakasını tespit etti. Yapılan incelemeler sonrasında evlere giren şahısların K.P. (33),İ.Ç. (45) ve K.S. (34) isimli kadın olduğu belirlendi. Ekipler tarafından sürdürülen incelemeler sonucunda şahısların İstanbul’un Ataşehir ve Sancaktepe ilçelerindeki evlerinin adreslerini tespit etti.
AZILI HIRSIZLAR, EŞ ZAMANLI OPERASYONDA YAKALANDI
Polis ekipleri tarafından şahısların yakalanması amacı ile Ataşehir ve Sancaktepe’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda K.P., İ.Ç. ve K.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 25 bin TL, 200 dolar, çok sayıda ziynet eşyası ve hırsızlık olayında kullandıkları özel aparatlar, cep telefonları, bilgisayarlar, çok sayıda tespih, saat, 2 adet tabanca, tabancalara ait çok sayıda fişek ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi.
HIRSIZLARIN EVLERE GİRME ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, şahısların eve girme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde şahısların bir otomobille soydukları evin önüne geldikleri görülüyor. Araçtan inen 2 şahıs yüzlerini şapkalarla saklamaya çalışarak eve girerken, diğeri arabayla uzaklaşıyor. Binaya giren şahıslar boş olduğunu tespit ettikleri evi kısa sürede soyarak uzaklaşıyorlar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.