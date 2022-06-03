İdam edilmek üzere İdare Binası'nın önüne getirilen Aziz'in "Ben hiçim, hiç kimseyim lakin Türk milleti bunu sizin yanınıza bırakmayacaktır. Bir Aziz ölür, bin Aziz doğar!" sözleri yüreklere dokunurken halk, Türk Bayrağı kaldırarak Aziz'e destek oluyor. Peki darağacındaki Aziz kurtulabilecek mi? Antakya'nın geleceği ne olacak? Sezon finalinde yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor.

İşte Aziz'in 28. Bölüm (Sezon Finali) 2. Tanıtımı;

AZİZ'İN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kenan'ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasının ardından Aziz ve Kenan arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Efnan'ın Aziz ve Kenan'ın kardeş olduklarını bilip sakladığını öğrenen Aziz'le Efnan arasında soğuk rüzgarlar eser. Pierre'in Zehra'yı yakalaması Aziz'in yeni bir plan yapmasına neden olur. Aziz, Zehra'yı kurtarıp Milli Mücadele'ye katkı sağlamak için kendini feda etmeye hazırdır. Aziz'in girdiği zorlu yolda herkes tek yürek olur. Efnan, Aziz'in zorlu yolunda ondan haber alamaz. Ancak Efnan, Aziz'i bulup onu görmeye kararlıdır. Gözünü kırpmadan elini taşın altına koyar! Aziz, Antakya Cumhuriyeti'nin kurulması için çabalarken Pierre'in oynayacağı son oyun bütün Antakya'yı derinden sarsar!

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Volkan Yazıcı'nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, sezon finaliyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!