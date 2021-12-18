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Haberler Televizyon Aziz 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Aziz son bölümde neler oldu?
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Aziz 8. bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, nefes kesen 7. bölümüyle bu akşam seyirciyle buluştu. Aziz dizisinin 17 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen son bölümüne Mısır Prensesi Fevziye damgasını vurdu. Mısır Prensesi Fevziye'nin Efnan'a yaptığı dokunuşların ardından dizi severler Aziz yeni bölüm fragmanını beklemeye başlamıştı. İşte Aziz son bölümünde olanlara dair merak edilenler...

Aziz 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Aziz son bölümde neler oldu?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ekranlara damga vuran dizisi Aziz'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Aziz, Pierre'in yanından Efnan'ı almaya çalışırken ikili arasında gerilim dolu anlar yaşanıyor. Aziz'in 'İstiklal Marşı' okuduğu anlar ise tanıtıma damgasını vuruyor. Mustafa, Galip Payidar çocuklarına zarar verdiği için konağa baskın yaparken Adem'e silah doğrulttuğu anlar dikkat çekiyor. Aziz, Adem'i korumak için Mustafa'nın önüne geçerken "O benim kardeşim" sözleri herkesi şaşırtıyor.

AZİZ'İN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aziz'in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 7. bölümünde; Efnan tüm yaşananlardan sonra şehri terk etmeye karar verdi. Şehri terk ederken uğradığı bir saldırı sonucu kendini Pierre'in evinde buldu. Bu sırada Pierre'in sürpriz konuğu Mısır Prensesi Fevziye geldi. Prenses, Efnan'la samimi bir dostluk kurdu ve onu büyük bir davete çağırdı. Efnan, Prenses Fevziye'nin dokunuşuyla adeta bir peri kızına dönüşürken bu değişim başta Aziz olmak üzere herkesi şaşkınlığa uğrattı. Adem, mektupta yazan büyük sırrı Dilruba'ya söyledi. Dilruba öğrendiği sırla nasıl baş edeceğini düşünürken sonunda Aziz'e her şeyi anlatmaya karar verdi. Davette gerçekleri bir kağıda yazarak Aziz'e iletmesi için Efnan'a verdi ancak Aziz, mektubu okumadan yırtıp attı. Yırtılan mektubu finalde Maksude buldu ve soluğu Aziz'in atölyesinde aldı. Maksude gerçekleri Aziz'e söyleyebilecek mi? Seyirci şimdi bu sorunun yanıtını merakla bekliyor.

AZİZ OYUNCU KADROSU

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle 24 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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