'Aziz' adını zirveye yazdırmaya devam ediyor! 0:00 / 0:00

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'Aziz', üçüncü bölümüyle ABC1 20+'da 6.34 izlenme oranı (rating), 15.03 izlenme payı (share), AB'de 5.32 izlenme oranı (rating), 14.35 izlenme payı (share) elde ederek birinci olurken, TOTAL'de 6.50 izlenme oranı (rating), 15.38 izlenme payı (share) elde etti. Sosyal medyada da övgü dolu yorumlar alan dizi #Aziz etiketiyle Twitter Türkiye'de 3 saat 55 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Aziz'in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 3. bölümünde Aziz, Efnan'ı kurtardığı için tutuklandı. Bunu duyan Efnan, Pierre'in karşısına çıktı ve Sıtkı'yla evleneceğini söyledi. Böylelikle Sıtkı şikayetini geri çekecek ve Aziz, serbest kalacaktı. Aziz, bunu kabul etmedi ve finalde izleyiciyi şoke eden kararını açıkladı. Pierre'e Efnan ile kendisinin evleneceğini söyledi.

"Onunla evleneceğim!"

AZİZ'DE ATATÜRK SÜRPRİZİ

Bölümün asıl büyük sürprizi Atatürk'ün görüldüğü sahnede yaşandı. Aziz'in şehirdeki düzeni değiştirme hamlesi sadece Antakya'da değil başkentte de ses getirdi. Mustafa Kemal Atatürk'e "Aziz Payidar" yazılı bir telgrafın ulaştığı sahne izleyiciye duygu dolu anlar yaşattı.

Atatürk'e Aziz Payidar telgrafı;

AZİZ ATÖLYESİNİ AÇMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Aziz, adaletsiz düzeni değiştirmek adına babasının atölyesini yeniden açmak için harekete geçti. Aziz'in bu hamlesi Antakya'da büyük ses getirdi. Fransızların korkusundan Aziz'in daha önceki davetine gitmeyen şehrin ağaları da bu sefer Aziz'e destek olmaya karar verdi. Bu sırada Fransız delegesi Pierre, Galip Payidar'a Aziz ile ilgili planlarını anlattı. Aziz'e önce engel olmayacaklarını, çabalayıp uğraştıktan sonra müdahale edip tüm umutlarını elinden alacağını söyledi.

Pierre'in yeni Aziz planı;

AZİZ, EFNAN'I KURTARDI

Sıtkı tarafından zorla kaçırılan Efnan'ın haberi çok geçmeden Aziz'e ulaştı. Aziz, tam düğün sırasında Efnan'ı kurtardı. Aziz'in Efnan'ı düğünden kaçırması kısa sürede tüm şehir tarafından duyuldu. Aziz, Efnan'ı koruması altına aldığını herkese ilan etti ve Efnan'ın babasına bunun karşılığında atını verdi.

Aziz, Efnan'ı geri alıyor;

PAYİDAR AİLESİNDE BÜYÜK KRİZ

Dilruba, Aziz'in yaptıklarını duyunca kıskançlığına karşı koyamayarak yüzleşmeye gitti. Aziz ile Dilruba'nın yüzleşmesinde Dilruba, içindekileri döktü. Tartışmalarının sonunda Aziz, Dilruba'yı öptü. İkilinin öpüştüğünü Maksude gördü. Dilruba'nın Adem'i vurduğunu da öğrenen Maksude, gördüğü manzara karşısında daha fazla susamadı. Dilruba, Maksude'yi konuşmaması için tehdit etti. Maksude, gördüklerini söylemese de Dilruba'nın Adem'i vurduğunu Galip'e açıkladı. Gerçekler, Payidar ailesinde deprem etkisi yarattı.

Maksude, Aziz ile Dilruba'yı görüyor;

Maksude'den Dilruba'ya tokat;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz'in dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Aziz'in Efnan'la evlenme kararının duyulduğu tanıtımda bu haber Dilruba'yı derinden sarsıyor. Efnan, Payidar ailesini büyük bir şaşkınlığa uğratırken Galip Payidar, Dilruba ve annesini evden gönderiyor. Aziz'in Efnan'a verdiği hediye merak konusu olurken evlilik kararının ardından aralarında neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 4. Bölüm Tanıtımı;