Sezon başında adı Fenerbahçe'yle anılan ancak Eredivisie'nin güçlü ekibi PSV Eindhoven'a transfer olan Aziz Behich'le ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Hollanda ekibinde yeteri kadar süre alamayan Behich, menajeri vasıtasıyla Fenerbahçe'ye haber yolladı.

Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Avustralyalı sol bekin sarı-lacivertli ekibin kendisini istemesi halinde kulübüyle görüşüp bonservis için kolaylık talep edeceği öne sürüldü.

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