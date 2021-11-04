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Aziz dizisi ilk bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!

Aziz dizisi ilk bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz dizisi yarın akşam SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. İşte Aziz dizisi 1. bölüm ön izleme sahnesi...

Aziz dizisi ilk bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği heyecanla beklenen dizisi Aziz için sayılı saatler kaldı. Payidar ailesinin bir arada olduğu sahnede yaşananlar, Aziz (Murat Yıldırım) ile Dilruba (Damla Sönmez) arasında yaşanacaklara dair merakı giderek artırdı. Aziz ile Dilruba'nın aşk hikayesini izleyici şimdiden büyük bir heyecanla bekliyor.

İşte Aziz'in 1. Bölüm Ön İzlemesi;

AZİZ'İN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Antakya'nın en büyük halı üreticisi Payidar ailesinin büyük oğlu Aziz'in refah ve ışıltı dolu hayatı bir Fransız Teğmeni öldürmesiyle alt üst olur. Şehri terk etmek zorunda kalan Aziz, geride ailesini ve büyük aşkı Dilruba'yı bırakır. Öldü sanılan Aziz'in iki yıl sonra şehre dönmesi ise hem Payidar ailesinin hem de şehrin kaderini değiştirecektir. Her şeye sıfır noktasından başlamak zorunda olan Aziz enkaza dönmüş hayatını toplamayı mı yoksa her şeyden uzak bir hayat kurmayı mı seçecektir?

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

'Aziz' yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

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