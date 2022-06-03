AZİZ 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pierre’in Aziz’i suçlu ilan ettiği tanıtımda tutuklanan Aziz ile Efnan arasında yaşanan vedalaşma sahnesi duygu dolu anlara sahne oluyor. İdam edilmek üzere İdare Binası’nın önüne getirilen Aziz’in “Ben hiçim, hiç kimseyim lakin Türk milleti bunu sizin yanınıza bırakmayacaktır. Bir Aziz ölür, bin Aziz doğar!” sözleri yüreklere dokunurken halk, Türk Bayrağı kaldırarak Aziz’e destek oluyor. Peki darağacındaki Aziz kurtulabilecek mi? Antakya’nın geleceği ne olacak? Sezon finalinde yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor.