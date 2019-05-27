Aziz Yıldırım aylar sonra konuştu!

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım ‘Futbolda Şike Kumpası’ davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

"Bu dava sadece bizim değil, Fenerbahçe'nin davasıdır. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi, uzun zamandır gelmediğimiz için ortam boş kalmış, yalan ifadeler veriliyor. Ben 14 Şubat'ta 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Sonra 15 Temmuz'da birçok insanımız şehit oldu. FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz.

Ne Aziz Yıldırım'cı olun ne Ali Koç'çu olun. Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Böyle olmazsa elimizden Fenerbahçelilik gider. Ben bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım. Ancak ben Fenerbahçe'ye küsemem, darılamam. Yönetimler görevlerini yapamazsa giderler, yerlerine yenileri gelir."

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DAVA GÖRÜLÜYOR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, 9'u tutuklu 14 sanık ve tarafların avukatları katıldı.

Müşteki eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski kulüp yöneticilerinden Mahmut Uslu'nun da aralarında olduğu spor camiasından kişiler de duruşmayı takip ediyor. Duruşmayı, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy ile kulübün yeni yönetim kurulu üyeleri de izliyor. Yıldırım, duruşma salonunda müşteki kısmında otururken, Özsoy ve kurul üyeleri de izleyici bölümünde bulunuyor. Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Bir önceki duruşmada, Haşim Gülal, Soner Koç, Mehmet Aslan ve Kemal Atılgan tahliye edilirken, sanık Mehmet Baransu'nun dosyası ayrılmıştı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor...

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezaları talep ediliyor.