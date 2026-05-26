        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan bayram mesajı!

        Aziz Yıldırım'dan bayram mesajı!

        Fenerbahçe Kulübü eski başkanı ve başkan Adayı Aziz Yıldırım bayram mesajı yayımladı.

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 13:54 Güncelleme:
        Sarı-lacivertli kulüpte 20 yılı aşkın süre başkanlık yapan ve yeniden aday olan Aziz Yıldırım bayram mesajında, "Kurban Bayramımızın gelecek aydınlık günlerde hep birlikte omuz omuza kutlayacağımız nice şampiyonlukların ve zaferlerin habercisi olmasını yürekten diliyorum" dedi.

        Aziz Yıldırım'ın bayram mesajı şöyle:

        "Değerli Fenerbahçeliler, Birlik ve beraberliğimizin en güzel simgesi olan bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi, saygı ve vefanın yüceldiği, birlik olma duygusunun kıymetinin en iyi anlaşıldığı günlerdir. Kurban Bayramımızın gelecek aydınlık günlerde hep birlikte omuz omuza kutlayacağımız nice şampiyonlukların ve zaferlerin habercisi olmasını yürekten diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta sarı lacivert renklere gönül vermiş taraftarımız olmak üzere tüm halkımızın ve İslam âleminin bayramını en içten dileklerimle kutlarım."

        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        Plajda tanıştılar
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Transfede Leao derbisi!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin son görüntüsü!
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Bakan Ersoy Haydarpaşa’da ilk kez anlattı!