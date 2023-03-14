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Haberler Gündem B harfiyle başlayan hayvan isimleri: b harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?
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B harfiyle başlayan hayvan isimleri

Gerek Türk alfabesinin gerekse de dünyada kullanılan birçok alfabenin ikinci harfi olan b harfi; Türkçede birçok kelimenin ilk harfi olarak ya da kelimelerin iç ve ön seslerinde çokça karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel kökenleri itibariyle ev ve çadırı simgeleyen bir biçime sahip olan b harfine, birçok isim ve eşyanın ilk harfi olarak rastlamaktayız. Peki, b harfi ile başlayan kaç tane hayvan var? B harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? İşte, tüm detaylar…

B harfiyle başlayan hayvan isimleri: b harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?
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Dudaktan çıkan harfler arasında yer alan ve kapanan dudakların ardında havanın biriktirilmesi şeklide sese dönüşen b harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? İşte, b harfi ile başlayan hayvanlar hakkında tüm merak edilenler…

B Harfi İle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Balıklardan kuş türlerine, kara üzerinde yaşayan memeli canlılardan birçok böcek çeşidine kadar hayvan isimlerinin baş harfinde b harfine rastlamak mümkündür. Sayıları yüzlerle ifade edilebilecek olan bu hayvanlar içinde en çok bilinen bıldırcından, ona nispetle daha az bilinen Beçtavuğuna kadar birçok hayvan bulunmaktadır.

B Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Bu başlık altında toplam sayıları belki de yüzlerce olan b harfi ile başlayan hayvanlar arasında öne çıkan 10 hayvan türünün ismini sizler için listeledik. İşte, B harfi ile başlayan hayvan isimleri:

  • Balık
  • Babun
  • Bal Arısı
  • Baykuş
  • Balina
  • Bıldırcın
  • Bukalemun
  • Bülbül
  • Boğa
  • Böcek

B Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

Yukarıdaki başlık altında listelediğimiz, b harfi denilince akla gelen ilk 10 hayvan hakkında birtakım genel bilgiler vermek yerinde olacaktır. Şimdi gelin, hep birlikte bu hayvanların öne çıkan özelliklerini birlikte inceleyelim:

Balık: Sadece suda yaşayabilen ve solungaçları ile solunum yapan deniz canlılarına balık adı verilmektedir. Pullu yapısı ve omurgalı yapısı ile dikkat çeken bu canlıların 40 bin farklı türe sahip olduğu düşünülmektedir.

Babun: Babun ya da bir diğer adıyla Habeş maymunu; köpeklere benzeyen burun yapısı ve iri dişleri ile köpeksi maymun sınıfında yer almaktadır. Ayrıca bu maymun türleri, ağaçları terk edip yerdeki yaşama ayak uydurmaları ile de diğer maymun türleri arasında dikkat çekmektedir.

Bal Arısı: 1 ya da 2 cm uzunluğa sahip olan bal arıları, genel olarak sarı tonda bir renge sahiptir. Antarktika hariç neredeyse tüm coğrafyalarda yaşayan bu arı türü, toplu halde yaşamaktadır.

Baykuş: Gece yırtıcıları arasında yer alan bir kuş olan baykuş, yumuşak ve ince tüylere sahiptir. Boyunlarını yaklaşık olarak 270 derece çevirebilen bu kuşlar, sessiz avlanma özellikleri ile öne çıkarlar.

Balina: Yaşamını tamamen suda, özellikle de okyanuslarda geçiren balinalar; deniz memeleri sınıfı içinde yer almaktadırlar. 135 kilogramdan 190 tona kadar, çeşitli ağırlıkta olabilen bu canlı türü, sıcakkanlıdır.

Bıldırcın: Karada yaşayan kuşlar sınıfında yer alan bıldırcın; tohum, böcek ya da böcek benzeri küçük avlarla beslenen bir canlı türüdür. Her ne kadar karada yaşayan bir tür olsa da bazı türleri iyi uçucudurlar ve göçmen kuş özellikleri gösterebilirler.

Bukalemun: Bulunduğu yere göre renk değiştirmesi ile nam salmış olan bukalemunlar, bir kertenkele türüdür.

Bülbül: Sinekkapanlar ailesinin bir üyesi olan bülbül; sesinin güzel olması ve gece ötücülüğü özelliği ile bilinen bir kuş türüdür.

Boğa: Memeli hayvanların çift toynaklılar sınıfına dahil olan boğa; evcil bir büyükbaş hayvan türüdür.

Böcek: Eklem bacaklılar sınıfının en kalabalık üyesi olan böcekler, 1 milyonu aşan türleri ile dünyadaki en fazla türe sahip olan canlılar arasında başı çekmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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