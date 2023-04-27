HABERTURK.COM

B ile Başlayan Kız İsimleri

Bazı aileler dünyaya gelecek bebekleri için modern ve popüler isimlere öncelik tanımaktadır. Bazı ebeveynler ise geleneksel isim ve anlamlarını daha çok beğenmektedir. Geçmişten günümüze sayısız isim, hala popülerliğini koruyor olsa da henüz birkaç yıldır popüler olan ve anlam açısından bir derinliğe sahip pek çok modern isim de bulunmaktadır. B harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları ise şöyle:

B ile Başlayan Kız Bebeği İsim Önerileri

Bade : Şarap, aşk şarabı, aşk şerbeti

: Şarap, aşk şarabı, aşk şerbeti Badem : Kuru ve yaş yenebilen yemiş ağacı

: Kuru ve yaş yenebilen yemiş ağacı Bağdagül : Bağdaki gül, bahçedeki gül

: Bağdaki gül, bahçedeki gül Bahamra : Irak’ta bulunan bir yer

: Irak’ta bulunan bir yer Bahar : İlk ve sonbahar mevsimi, kış ve yaz arasındaki mevsimlik dönem

: İlk ve sonbahar mevsimi, kış ve yaz arasındaki mevsimlik dönem Bakanay : Gökte görünen ay

: Gökte görünen ay Bakyazı : Ziyafet

: Ziyafet Balım : Benim olan bal anlamında

: Benim olan bal anlamında Balahatun : Asil kanlı, soylu kişi

: Asil kanlı, soylu kişi Balamir : Türk kağanı

: Türk kağanı Balkız : Bal kadar tatlı kız

: Bal kadar tatlı kız Balsarı : Sarı tenli, sarışın

: Sarı tenli, sarışın Balsu : Tatlı su

: Tatlı su Banu : Prenses, kraliçe, yüce kadın

: Prenses, kraliçe, yüce kadın Barçın : Süsü ile göz kamaştıran ipek kumaş

: Süsü ile göz kamaştıran ipek kumaş Baria : Mükemmel derecede güzel olan

: Mükemmel derecede güzel olan Barika : Yıldırım parıltısı, ışık

: Yıldırım parıltısı, ışık Başak : Tahıl tanesi

: Tahıl tanesi Batı : Güneşin batış noktası

: Güneşin batış noktası Bayca : Zengin kişi

: Zengin kişi Bedis : Açık ve belli olan

: Açık ve belli olan Bedrunnisa : Yüzü dolunaya benzeyen kadın

: Yüzü dolunaya benzeyen kadın Begüm : Hint prenseslerine verilen isim, hanımefendi, saygın kadın

: Hint prenseslerine verilen isim, hanımefendi, saygın kadın Behra : Onun sayesinde olan, ondan dolayı olan

: Onun sayesinde olan, ondan dolayı olan Belçim : Üzeri yassı tepe, çim yaprağı

: Üzeri yassı tepe, çim yaprağı Belçin : Dağda yetişen gül

: Dağda yetişen gül Belemir : Mavi kantaron çiçeğine verilen ad

: Mavi kantaron çiçeğine verilen ad Berfin : Kar tanesi kadar beyaz kişi

: Kar tanesi kadar beyaz kişi Belgin : Kusursuz, kusursuz derecede tamamlanmış

: Kusursuz, kusursuz derecede tamamlanmış Belinay : Peygamber çiçeği

: Peygamber çiçeği Belis : Aşkın ilk meyvesi

: Aşkın ilk meyvesi Belma : Sakin ve uysal kişi

: Sakin ve uysal kişi Belmen : Güzel kadın

: Güzel kadın Benan : Dikkat çekici güzellik

: Dikkat çekici güzellik Benay : Ay gibi parlak, aya benzeyen

: Ay gibi parlak, aya benzeyen Bengi : Sonsuz

: Sonsuz Bengisu : İnsana ölümsüzlüğü veren su, Ab-ı Hayat

: İnsana ölümsüzlüğü veren su, Ab-ı Hayat Bengü : Sonu olmayan, ebedi

: Sonu olmayan, ebedi Bennu : Hayali kuş

: Hayali kuş Berce : Şiirin en güzel dizesi

: Şiirin en güzel dizesi Berçin : Toplayan

: Toplayan Beren : Kahraman, güçlü

: Kahraman, güçlü Beria : Olgunlukta akranlarından üstün kişi

: Olgunlukta akranlarından üstün kişi Beril : Mavi-yeşil renkteki değerli maden

: Mavi-yeşil renkteki değerli maden Berrin : Ulu olan, yüksek

: Ulu olan, yüksek Berrak : Duru ve şeffaf

: Duru ve şeffaf Berivan : Dağ çiçeği

: Dağ çiçeği Berna : Gençlik

: Gençlik Besra : Seçilen kişi, dürüst kişi

: Seçilen kişi, dürüst kişi Betül : İffetli kadın

: İffetli kadın Beyza : Günahsız, beyaz kadar temiz

: Günahsız, beyaz kadar temiz Bige : Bekar kadın

: Bekar kadın Bihter : En iyi, çok iyi

: En iyi, çok iyi Bike : Bekar ve çocuğu olmayan kadın

: Bekar ve çocuğu olmayan kadın Bilay : Ay kadar asil

: Ay kadar asil Binay : Bin tane ay

: Bin tane ay Biray : Ay kadar eşsiz

: Ay kadar eşsiz Birce : Biricik olan

: Biricik olan Birgen : Yalnız olmayı seven, yalnızlıktan hoşlanan

: Yalnız olmayı seven, yalnızlıktan hoşlanan Birke : Su birikintisinin olduğu yer

: Su birikintisinin olduğu yer Buçe : Yere Düşen ilk kar tanesi

: Yere Düşen ilk kar tanesi Buğlem : Cenneti müjdeleyen meleğin adı

: Cenneti müjdeleyen meleğin adı Buğu : İnce bir tabaka üzerinde yoğunlaşan sıvı

: İnce bir tabaka üzerinde yoğunlaşan sıvı Buket : Çiçeklerin toplanmış hali

: Çiçeklerin toplanmış hali Burçe : Takım yıldızı

: Takım yıldızı Burçin : Maral, dişi geyik

: Maral, dişi geyik Burfe : Cenneti olduğuna inanılan bir meyve

: Cenneti olduğuna inanılan bir meyve Buse : Öpücük

: Öpücük Bürge : Coşkun, canlı

: Coşkun, canlı Büşra: Güzel haber

ÖNERİLEN VİDEO