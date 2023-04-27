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Haberler Kısayol Aile B ile Başlayan Kız İsimleri: B Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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B ile başlayan kız isimleri: B harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Dünyaya gelecek bir bebek haberini almak, anne-baba adaylarını heyecanlandıran hem mutlu hem de sabırsızlıkla dolu bir süreçtir. Bebeğini kucağına alacağı günü iple çeken ebeveynler, bu süreçte kendilerini ilk kez hissedecekleri duyguya en iyi şekilde hazırlamaya başlıyor. 9 aylık hamilelik sürecinde en çok düşünülen konulardan biri, bebeğe konulacak isim oluyor. Her ne kadar anne adaylarının üzerinde durduğu önemli bir husus olduğu düşünülse de isim koyma aşaması, babalar için de büyük önem arz ediyor. Siz de yakın zamanda anne-baba olma yolunda ilerliyorsanız ve bir kızınız olduğunu öğrendiyseniz B ile başlayan kız isimlerini içeriğimizin devamında inceleyebilirsiniz. İşte B harfi ile başlayan kız bebek isimleri…

B ile Başlayan Kız İsimleri: B Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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B ile Başlayan Kız İsimleri

Bazı aileler dünyaya gelecek bebekleri için modern ve popüler isimlere öncelik tanımaktadır. Bazı ebeveynler ise geleneksel isim ve anlamlarını daha çok beğenmektedir. Geçmişten günümüze sayısız isim, hala popülerliğini koruyor olsa da henüz birkaç yıldır popüler olan ve anlam açısından bir derinliğe sahip pek çok modern isim de bulunmaktadır. B harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları ise şöyle:

B ile Başlayan Kız Bebeği İsim Önerileri

  • Bade: Şarap, aşk şarabı, aşk şerbeti
  • Badem: Kuru ve yaş yenebilen yemiş ağacı
  • Bağdagül: Bağdaki gül, bahçedeki gül
  • Bahamra: Irak’ta bulunan bir yer
  • Bahar: İlk ve sonbahar mevsimi, kış ve yaz arasındaki mevsimlik dönem
  • Bakanay: Gökte görünen ay
  • Bakyazı: Ziyafet
  • Balım: Benim olan bal anlamında
  • Balahatun: Asil kanlı, soylu kişi
  • Balamir: Türk kağanı
  • Balkız: Bal kadar tatlı kız
  • Balsarı: Sarı tenli, sarışın
  • Balsu: Tatlı su
  • Banu: Prenses, kraliçe, yüce kadın
  • Barçın: Süsü ile göz kamaştıran ipek kumaş
  • Baria: Mükemmel derecede güzel olan
  • Barika: Yıldırım parıltısı, ışık
  • Başak: Tahıl tanesi
  • Batı: Güneşin batış noktası
  • Bayca: Zengin kişi
  • Bedis: Açık ve belli olan
  • Bedrunnisa: Yüzü dolunaya benzeyen kadın
  • Begüm: Hint prenseslerine verilen isim, hanımefendi, saygın kadın
  • Behra: Onun sayesinde olan, ondan dolayı olan
  • Belçim: Üzeri yassı tepe, çim yaprağı
  • Belçin: Dağda yetişen gül
  • Belemir: Mavi kantaron çiçeğine verilen ad
  • Berfin: Kar tanesi kadar beyaz kişi
  • Belgin: Kusursuz, kusursuz derecede tamamlanmış
  • Belinay: Peygamber çiçeği
  • Belis: Aşkın ilk meyvesi
  • Belma: Sakin ve uysal kişi
  • Belmen: Güzel kadın
  • Benan: Dikkat çekici güzellik
  • Benay: Ay gibi parlak, aya benzeyen
  • Bengi: Sonsuz
  • Bengisu: İnsana ölümsüzlüğü veren su, Ab-ı Hayat
  • Bengü: Sonu olmayan, ebedi
  • Bennu: Hayali kuş
  • Berce: Şiirin en güzel dizesi
  • Berçin: Toplayan
  • Beren: Kahraman, güçlü
  • Beria: Olgunlukta akranlarından üstün kişi
  • Beril: Mavi-yeşil renkteki değerli maden
  • Berrin: Ulu olan, yüksek
  • Berrak: Duru ve şeffaf
  • Berivan: Dağ çiçeği
  • Berna: Gençlik
  • Besra: Seçilen kişi, dürüst kişi
  • Betül: İffetli kadın
  • Beyza: Günahsız, beyaz kadar temiz
  • Bige: Bekar kadın
  • Bihter: En iyi, çok iyi
  • Bike: Bekar ve çocuğu olmayan kadın
  • Bilay: Ay kadar asil
  • Binay: Bin tane ay
  • Biray: Ay kadar eşsiz
  • Birce: Biricik olan
  • Birgen: Yalnız olmayı seven, yalnızlıktan hoşlanan
  • Birke: Su birikintisinin olduğu yer
  • Buçe: Yere Düşen ilk kar tanesi
  • Buğlem: Cenneti müjdeleyen meleğin adı
  • Buğu: İnce bir tabaka üzerinde yoğunlaşan sıvı
  • Buket: Çiçeklerin toplanmış hali
  • Burçe: Takım yıldızı
  • Burçin: Maral, dişi geyik
  • Burfe: Cenneti olduğuna inanılan bir meyve
  • Buse: Öpücük
  • Bürge: Coşkun, canlı
  • Büşra: Güzel haber

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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