Enerji düşüklüğü, halsizlik ve odaklanma sorunları denildiğinde ilk akla gelen takviyelerden biri olan B12 vitamini, bu kez kilo yapar mı sorusuyla gündemde. Sosyal medyada paylaşılan deneyimler, kulaktan dolma bilgiler ve kişisel yorumlar, B12 kullanımının kilo artışına yol açtığı yönünde kafa karışıklığı yaratıyor. Oysa bu sorunun yanıtı tek başına evet ya da hayır demekten çok daha fazlasını içeriyor. B12’nin vücut üzerindeki etkileri, kullanım şekli ve bireysel farklılıklar gibi pek çok değişken, bu tartışmanın içinde konuşuluyor. Peki, B12 kilo aldırır mı? B12 kullanmak kilo yapar mı?

B12 KİLO ALDIRIR MI?

B12 vitamini kilo aldıran bir vitamin değildir; ancak bu konu sıkça yanlış yorumlanır. B12, doğrudan yağ depolanmasını artıran ya da iştahı tetikleyen bir etkiye sahip değildir. Ancak B12 eksikliği olan kişilerde halsizlik, iştahsızlık ve genel enerji düşüklüğü görülebilir. Bu eksiklik giderildiğinde kişinin iştahı normale dönebilir ve enerji seviyesi artabilir. Bu durum, bazı kişilerde daha düzenli beslenmeye ve dolaylı olarak kilo artışına yol açabilir. Burada önemli olan nokta, kilo artışının B12 vitaminin kendisinden değil, vücudun normale dönmesinden kaynaklanmasıdır. Yani B12 vitamini kilo aldırmaz, yalnızca eksikliğin yarattığı olumsuz tabloyu ortadan kaldırır.

B12 KAÇ KALORİ? B12 vitamini kalori içeren bir besin değildir. Vitaminler enerji kaynağı olarak kullanılmaz; dolayısıyla B12'nin kalori değeri sıfırdır. B12 vitaminin vücuttaki temel görevi, alınan besinlerin enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle B12 kullanan kişiler kendilerini daha enerjik hissedebilir, ancak bu durum vücuda ekstra kalori alındığı anlamına gelmez. B12, metabolik süreçlerde görev alan bir destek unsurudur; enerji üretimini kolaylaştırır fakat enerji vermez. Bu ayrım, kilo kontrolü açısından oldukça kritiktir. B12 GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ? Günlük B12 vitamini ihtiyacı yaşa, fizyolojik duruma ve kişisel sağlık koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak yetişkinler için günlük önerilen B12 vitamini miktarı yaklaşık 2 ila 3 mikrogram civarındadır. Hamilelik, emzirme dönemi, ileri yaş, mide-bağırsak emilim sorunları ya da vejetaryen beslenme gibi durumlarda bu ihtiyaç artabilir. Takviye kullanımı söz konusuysa, doz mutlaka kişiye özel olarak belirlenmelidir. Gereğinden fazla B12 alımı çoğu zaman idrarla atılsa da bilinçsiz kullanım kesinlikle önerilmez. Bu nedenle günlük doz planlaması doktor kontrolü ve görüşüyle yapılmalıdır.