B17 vitamini nelerde bulunur

2 bilim adamı tarafından 1830 yılında acı bademden elde edilen B17 vitamini; kanserli hücrelerin yok edilmesini sağlıyor ancak; bazı araştırmalarda B17 vitaminin bu konuda fayda sağlamadığı belirtilmektedir. Buna rağmen insanlar hala anti-kanser etkisine inanmaktadırlar. B17 kayısı çekirdeğinde daha çok bulunur ama buna rağmen, pek çok değişik meyve çekirdeklerinde ve yemişlerde de mevcuttur.

B17 kanserde, hidrojen siyanür oluşturarak kanserli hücreleri öldürmeyi sağlıyor. Ancak B17 tek başına yeterli değildir bunun için anti kanserojen içerikli beslenme düzenli egzersiz de şarttır. A, C, E, B15 vitaminleri ile birlikte alınması etkisini daha çok göstermektedir.

Ancak Amerikan Araştırma Derneği B17 vitaminin kanseri önlediğini ve tedavi edici özelliğinin olmadığını söylemektedir.

B17 Vitamini İçeren Gıdalar (Besinler, Yiyecekler)

B17 Vitamini İçeren Meyveler:

Böğürtlen,

Kiraz,

Kızılcık,

Yaban Mersini,

Mürver,

Bektaşi Üzümü,

Üzüm Dut,

Ahududu,

Çilek

B17 Vitamini İçeren Çekirdekler;

Elma Çekirdeği,

Kayısı Çekirdeği,

Nektarın Çekirdeği,

Kiraz Çekirdeği,

Erik Çekirdeği,

Keten Tohumu,

Darı,

Şeftali Çekirdeği,

Armut Çekirdeği

B17 Vitamini İçeren Fasulye çeşitleri;

Siyah Fasulye,

Börülce,

Lima Fasulyesi,

Bezelye,



Diğer B17 İçeren Gıdalar;

Acı Badem,

Ispanak,

Tere,

Kaju,

Bambu Yaprağı,

Okaliptüs Yaprağı,

Pancar,

Tatlı Patates.

Yapılan bazı araştırmalar B17 vitaminin oral yolla alınması sonucunda siyanür zehirlenmesi yapacağı yönünde tespitler ortaya çıkarmıştır. Belirtileri ise, nefes darlığı, zihin karışıklığı, bazı durumlarda baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi ve uyku halidir. Ağız içinde ve ciltte kızarma oluşabilir. Şiddetli zehirlenme nöbetlerine, komaya ve nefesin durmasına neden olabilir.

Araştırmalar birbiriyle farklı görüşler göstermektedir. B17’nin kanseri önlediği ya da önlemediği yolunda. Bu konuda sağlıklı olarak hareket etmek için mutlaka uzman bir hekim önerisi almak tercih edilmelidir.