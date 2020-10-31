B3 Vitamini Nedir, Faydaları Nelerdir?

B3 vitamini (niasin),vücudunuzun her bölümünün düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğumuz önemli bir besindir. Özellikle iyi kolesterol (HDL) düzeyini arttırdığı ve kötü kolesterolü düşürdüğüne dair çalışmalar mevcuttur. Ayrıca kalp krizi geçirmiş kişilerde ikinci krizi önlemeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca ateroskleroz ve damar sertleşmesi riskini de azaltmaktadır. Niasin ve niasinamid olarak da bilinen B3 vitamini; et, sakatat, bazı balıklar, çekirdekler tohumlar, mantar gibi birçok yaygın gıdada bulunan önemli suda çözünür bir vitamindir. Niasin; B1 vitamini (tiamin),B2 vitamini (riboflavin) ve diğer B vitaminleri ile birlikte vitamin B kompleksinin bir parçasıdır. Tıbbi olarak nikel şeklinde adlandırılan B3 vitamini üç farklı formda bulunur: nikotinik asit, Niasinamid ve Inositol Heksanikasinat. Niasin, sağlıklı bir kardiyovasküler sistemin ve metabolizmanın, özellikle de kolesterol düzeylerinin dengelenmesi için önemli bir vitamindir. Buna ek olarak niasin beyin fonksiyonu, sağlıklı cilt oluşumu bakımı ve hatta diyabetin önlenmesi hatta tedavisinde yardımcı olur.

B3 Vitaminin Faydaları Nelerdir?

Potansiyel olarak tehlikeli olabilecek bazı niasin yan etkileri olsa da niasin almada ve niasin bakımından zengin gıdaları tüketmenin birçok yararı vardır.

• Kolesterol Seviyelerini İyileştirir: B3 vitamini yani niasin; tehlikeli derecede yüksek kolesterol düzeylerini azaltmaya yardımcı olan önemli bir tedavi seçeneği olarak düşünülür. Karışık dislipidemi hastalarında niasin, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmıştır. Dislipidemi; plazma kolesterolü, trigliseridler veya her ikisinin bir arada yükselmesidir. Yapılan klinik çalışmalarda; niasin ile takviye, yüksek LDL kolesterol düzeylerine (“kötü” kolesterol türü) sahip olduğu için kalp krizi, felç veya diğer kalp hastalıkları için risk altındakiler için çok yararlı olduğu gösterilmiştir. B3 vitamini vitamininin yüksek dozlarda verildiğinde; iyi HDL kolesterol ve düşük trigliserid düzeylerini ve aynı zamanda bazı reçeteli ilaçların olumlu etkilerini artırabileceğini gösteren birçok çalışma yapılmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi kalp sağlığını etkileyebilecek niasin yan etkileri halen araştırılma düzeyindedir. Şu anda niasinin pozitif etkilerinin negatif yan etkileri için potansiyel riskten daha ağır olduğuna inanılmakla birlikte yine de gözetim altında kullanılmasında fayda vardır.

• Kardiyovasküler Hastalık Riskini Düşürür: Kolesterol düzeylerini ve trigliseridleri dengelemenin yanı sıra, B3 vitamini; kalp hastalığına neden olabilecek arterlerin tehlikeli sertleşmesi olan aterosklerozu azaltma yeteneği de dahil olmak üzere, kalp sağlığı için önemli yararlar sağlar. Niasin, iltihaplanmayı azaltmada ve kan damarlarını genişleten ve kan dolaşımını artıran bir kimyasal bileşik olan histamin üretiminde rol oynamaktadır. Halihazırda kalp krizi geçiren kişiler için B3 vitamini, ikinci bir tekrarlamanın riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Buna ek olarak niasin eksikliğinden kaynaklanan nadir bir durum olan pellagra için FDA onaylı bir tedavidir.

• Diyabet Tedavisinde Önemli Rolü Vardır: B3 vitamini kan şekeri düzeylerini dengelemekte oynadığı rol nedeniyle diyabet tedavisinde yardımcı olabilir. Niacinamide formundaki B3 vitamininin, şeker hastalığını kontrol altına almak için kullanılan bazı oral ilaç tedavilerinin verimliliğini arttırdığına inanılıyor.



Çoğu diyabetik hasta, kan glukoz seviyelerini niasin yardımı ile daha iyi kontrol edebilir ve diyabetli hastalarda sıklıkla görülen yüksek kan kolesterolü ve kalp rahatsızlığı riskini düşürebilir. “Kötü” kolesterol LDL düzeylerini düşürmek, diyabetik hastaların tedavisinde ilk önceliklerden biridir ve niasin bunu kanıtlamış bir yöntemdir.

• Cilt Sağlığına Destek Olur: Bazı insanlar sivilceleri tedavi etmek için niasin veya niasinamid kullanmaktadır; özellikle şiddetli sivilce vakaları çok iltihaplı ve ağrılı olabilir. Niasinamid formundaki B3 vitamini, topikal olarak cilde uygulandığında sağlıklı ciltler ve temizleme için doğal bir tedavi olarak öngörülür ve diğer semptomlarına yardımcı olması için niasin veya B vitamini kompleks takviyeleri önerilebilir. Niasin ciltte oluşan iltihaplanmayı azaltmak, kızarıklıklar, tahriş ve daha fazlasını azaltmaya yardımcı olduğu için büllöz pemfigoid ve granüloma annulare olarak adlandırılan cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılır. Bunlar, cildin kabarcıklanmasını içeren, çok ağrılı ve enfeksiyona neden olabilen, enflamasyon kaynaklı deri hastalıklarıdır.

• Beyin Fonksiyonlarını Destekler: Çalışmalar, B3 vitamininin; Alzheimer Hastalığına ve bilişsel gerileme ile sonuçlanan diğer yaşa bağlı beyin bozukluklarına karşı korunmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ayrıca B3 vitamini; hafıza kaybı, migren baş ağrısı, kronik beyin sendromu, depresyon, bulantı hastalığı, uykusuzluk ve hatta alkol bağımlılığı da dahil olmak üzere, zayıf beyin fonksiyonu veya yaşla ilgili düşünme becerileri kaybı ile ilgili pek çok problem için risk azaltmaya fayda sağlamaktadır. Niasin veya niasinamid, şizofreni ve halüsinasyonların tedavisinde ve önlenmesinde de kullanılır. Çalışmalar aynı zamanda artmış niasin alımı ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için daha düşük riskler arasındaki korelasyonları göstermektedir.

• Eklem Hareketliliğine Yardımcı Olur: Bazı araştırmalar, niasinamid formundaki B3 vitamininin eklem hareketliliğini arttırmada etkili olduğunu gösteriyor. Çalışmalar niasin alımını, daha düşük seviyelerde eklem ağrısı, artmış kas kuvveti ve kas veya eklem yorgunluğuyla ilişkili daha az semptom ile korelasyona sokar. Osteoartrit ya da kemik ve eklem ağrısı için bir tedavi olarak niasin, normalde anti-inflamatuar etkileri için yüksek dozlarda reçete edilir. Enflamasyonu azaltmak, artrit semptomlarının oluşumunu azaltmaya ve hareketlilik ve kuvvet için çok önemli olan eklem kıkırdağını yeniden yapılandırmaya yardımcı olur.

• Pellagra Tedavisine Yardım Eder: B3 vitamini eksikliği, genellikle yoksulluk çeken bölgelerde veya alkol bağımlılarında görülen pellagra adlı hastalığa neden olduğu düşünülmektedir. Pellagra semptomları zayıf kasları, sindirim problemlerini ve deri iltihaplanmasını ve tahrişini içerir. Pellagra hastaları, genellikle hastalığa neden olan çok düşük niasin değerlerine sahipken, diğer nedenler arasında protein metabolizması ve bazı amino asitlerin dönüştürülmemesi ile ilgili sorunlar bulunur. B3 vitamini eksikliği düzeltilmezse, birkaç yıl içinde pelagra hastası ölür. Pellagra hastalığının ortak tedavisi, niasin ile aynı vitamin işlevine sahip olan emilim ve yan etkiler bakımından biraz farklı olan nikotinamid denilen B3 vitamininin yüksek seviyelerini reçete etmektir.

• İktidarsızlığı Önlemeye Yardımcı Olabilir: Bir erkeğin ereksiyonu sürdürmesinin başarısızlığına iktidarsızlık denir. Bu tatmin edici cinsel ilişkide bulunma kabiliyetine engel olur ve stres, yorgunluk ve hastalık gibi diğer

• faktörlerin yanı sıra kısmen düşük kan dolaşımı ve kötü dolaşımdan da kaynaklanıyor olabilir. B3 vitamini takviyesi niasin iktidarsızlığın azalmasına yardımcı olabilir, çünkü niasin genital bölgedeki kan akışını artırmaya yardımcı olan bir vazodilatatör görevi görür.